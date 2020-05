UManresa programa una quarta edició del curs online adreçat a futurs estudiants de magisteri

UManresa ha obert el termini d'inscripcions per a la quarta edició del curs online de preparació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) que han de superar totes aquelles persones que vulguin accedir als estudis de grau en Educació i que es farà el proper dia 15 de juliol. El curs s'iniciarà el proper dia 1 de juny i constarà d'onze sessions formatives que dirigiran dos professors especialitzats en les dues competències que s'avaluen en la prova: la competència comunicativa i de raonament crític i la competència logicomatemàtica. L'organització del curs ha tingut en compte el nou calendari de la selectivitat, que es farà els dies 7, 8 i 9 de juliol, per fer compatible la realització de les dues proves.

Aquesta és la quarta edició d'aquest programa formatiu online que organitza UManresa, que des de fa cinc anys organitza cursos específics per ajudar futurs estudiants d'educació a superar la PAP. L'opció online del curs va ser una novetat que es va posar en marxa el curs passat i se'n van impartir dos, un per a les proves de maig i un altre per a les de juliol. Aquest curs se n'ha fet una tercera edició prèvia a la pandèmia. Aquest nou programa s'ha organitzat una vegada s'han conegut les dates de realització de les proves, ajornades a causa de les mesures del confinament per evitar el contagi de la COVID-19.