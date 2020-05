La plataforma Interactive Clinics facilita l'assistència mèdica remota a pacients de la Covid-19

Interactive Clinics ha posat a disposició del sistema sanitari una aplicació interactiva de monitorització de la salut desenvolupada en col·laboració entre el campus Manresa de la UVic-UCC, la companyia BitGenoma i la Universitat de Newcastle (Austràlia). Aquesta app ha estat prèviament utilitzada per al seguiment de l'evolució del dolor, l'adherència al tractament prescrit i la monitorització sistemàtica dels signes i símptomes de malalties com la diabetis. Interactive Clínics és una plataforma de telemedicina que ha desenvolupat un mòdul específic per la COVID-19 i l'ha posat a la disposició del sistema de salut gratuïtament per donar resposta a la necessitat generada per la pandèmia.

Des del principi de l'epidèmia es va treballar de manera exhaustiva per incloure noves funcionalitats a l'app que permetessin seguir els pacients contagiats de manera fiable i segura. Els resultats van veure la llum el passat 6 d'abril, quan els pacients contagiats i amb símptomes de contagi del centre d'atenció primària EBA Centelles es van convertir en els primers pacients de la COVID-19 en ser tele-monitoritzats a través de Interactive Clinics.

Més del 15% del personal Sanitari a Espanya ha presentat símptomes associats a la COVID-19. D'aquí la importància de comptar amb aquest tipus d'eines que facilitin la integració de professionals mèdics d'altres comunitats autònomes, professionals jubilats i fins i tot professionals sanitaris amb simptomatologia lleu que podien continuar assistint a pacients des dels seus domicilis i sense riscos.

Aquesta app mòbil inclou, a més, guies clíniques de salut desenvolupades per l'OMS i les entitats locals enfocades a minimitzar les possibilitats de contagi i facilitar l'autocontrol de les afeccions i està disponible per descarregar-se a les botigues d'aplicacions de Google Android i d'Apple iPhone i tauletes. Facilitar l'auto triatge es clau per maximitzar la capacitat d'assistència, ja que després de l'onada d'ingressos hospitalaris vindrà un increment d'altes de pacients que hauran de continuar sota supervisió.

Les autoavaluacions realitzades pels pacients queden disponibles en els sistemes de triatge de les organitzacions i activen alarmes en cas de gravetat o en qualsevol moment que es detecti una alteració clínica. Aquest sistema també afavoreix els pacients amb patologies cròniques prèvies a la pandèmia, que podran continuar amb el seguiment clínic de la seva patologia sense haver d'anar a un hospital i evitar així el risc de contagis.

Aproximadament unes cent persones confinades a la Catalunya Central, una de les zones amb la població més envellida afectada per la COVID-19, la gran majoria amb malalties cròniques concomitants, podran ser monitoritzades mitjançant Interactive Clinics gràcies a la donació de 73 SIM per part de Vodafone que es distribuiran entre aquelles persones que no tenen connexió, juntament amb tauletes que han estat facilitades pel campus Manresa de la UVic-UCC. Quan finalment s'hagi aconseguit controlar la pandèmia, la utilització de les TIC permetrà les organitzacions tenir millors infraestructures de tele-capacitat sobre les quals evolucionar, així com disposar d'informació d'utilitat per afrontar futures crisis.