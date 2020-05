Els cursos lingüístics intensius d'estiu del Servei d'Idiomes d'UManresa s'impartiran online

El Servei d'Idiomes d'UManresa ha adaptat l'oferta formativa de cursos d'idiomes intensius d'estiu a la situació actual derivada de les mesures per evitar el contagi de la COVID-19. Per aquest motiu, els cursos convencionals que s'impartien de manera presencial, aquest estiu s'impartiran online. L'oferta s'ha limitat als cursos més sol·licitats habitualment. Així es podrà optar per cursos d'anglès de nivell B1 i B2 i un curs monogràfic de conversa. L'objectiu dels cursos és ajudar les persones a consolidar i millorar el nivell d'anglès aprofitant l'expertesa del professorat d'un Servei d'Idiomes d'àmbit universitari. La inscripció als cursos ja està oberta i es pot formalitzar fins a finals de juny en aquest enllaç.

L'oferta online permetrà preparar i realitzar les proves de nivell B1 i de B2. Els cursos s'impartiran entre l'1 i el 24 de juliol, amb un calendari diferenciat en funció de si s'opta per un curs compacte o simplement de preparació. En ambdós casos, les classes s'impartiran de dilluns a divendres, de les 9.30h a les 12h. En el cas dels cursos compactes, tenen el reconeixement de formació permanent del professorat del Departament d'Educació.

Pel que fa als monogràfics de conversa, es podrà optar per un horari de matí (9.30h a 10.30h) o de tarda (19h a 20h). S'oferiran sis cursos, d'una setmana de durada, programats entre el 6 i el 24 de juliol. En aquest cas, les persones han de tenir un nivell d'anglès equivalent al B1 o al superior.