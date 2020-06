Estudiants de Taradell, Olesa i Guissona guanyen la dinovena edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca

Jaume Meinhardt Catalán de l'Institut Taradell, Joan Olaf Subirachs Garcia del centre Daina-Isard Cooperativa d'Ensenyament d'Olesa de Montserrat i Alba Fustegueres Soler de l'Institut Guissona són els guanyadors de la 19 edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat. A causa de les restriccions per evitar el contagi de la COVID-19, enguany la universitat no ha pogut organitzar un acte de lliurament dels premis. El veredicte del jurat s'ha fet públic aquesta setmana.

UManresa organitza des de fa 19 anys aquests premis amb la voluntat de reconèixer l'esforç dels joves estudiants de batxillerat en l'elaboració dels seus treballs de recerca i al mateix temps posar en valor la importància de l'estudi i la investigació. També vol ser un reconeixement a la tasca que duen a terme els tutors responsables de fer el seguiment d'aquests treballs. Els Premis estan dividits en tres modalitats, relacionades amb els àmbits d'expertesa d'UManresa: Salut, Economia i Empresa i Educació.

En la modalitat de Salut, el premi d'aquesta edició ha estat pel treball titulat "Estudi del gen EGFR en càncer de pulmó no microcític", de Jaume Meinhardt Catalan de l'Institut Taradell. El jurat ha qualificat el treball com a "metodològicament excel·lent" i valora la capacitat de l'autor per integrar-se en un equip de recerca pioner, a més d'agrair la tasca dels centres de recerca que posen les instal·lacions, professionals i coneixement a l'abast dels estudiants. En l'àmbit de la Salut, el jurat ha decidit concedir un accèssit a Paula Carbonell Godayol de La Salle Manlleu pel treball titulat "Les dones ï la medicina a Catalunya en els darrers 150 anys", del qual n'han destacat l'originalitat i l'enfocament de gènere, l'excel·lent recerca històrica i l'anàlisi crítica.

En la modalitat d'Educació, el primer premi ha estat per al treball "Tornen les serps, però muden les pells", de Joan Olaf Subirachs Garcia, del centre Daina-Isard Cooperativa d'Ensenyament d'Olesa de Montserrat. El jurat ha qualificat el treball com a excepcional i n'ha destacat que reflecteix l'actualitat de l'auge dels partits d'extrema dreta arreu i que indaga sobre un tema complex i impactant a través d'una recerca que troba l'equilibri entre la recerca fonamentada i la reflexió crítica. També destaca l'esforç per voler dotar d'eines el professorat per treballar temes actuals i urgents de tractar amb l'alumnat com el racisme, les fake news o l'ús de les xarxes socials per part de l'extrema dreta. En aquest cas, també s'ha concedit un accèssit a María García Valenzuela, de l'Institut El Castell d'Esparreguera, pel treball titulat "Anatomia de la violència sexual", del qual el jurat n'ha destacat que ajudi a visibilitzar i reflexionar sobre la violència de gènere des de la mirada d'estudiants adolescents.

El Premi de la modalitat d'Economia i Empresa ha estat per a Alba Fustegueres Soler, de l'Institut Guissona, pel treball "La marca és marca?", que analitza les marques blanques o de distribuïdor. El jurat ha valorat l'enquadrament teòric del tema, l'anàlisi amb criteris estadístics de la diferència de preus entre marques blanques i originals i la investigació sobre les preferències de compra dels productes segons l'edat i el gènere. En aquesta modalitat també s'ha concedit un accèssit al treball titulat "Health Help", d'Oriol López Rubio de l'Institut El Castell d'Esparreguera, que desenvolupa empresarialment una aplicació tecnològica en l'àmbit de la salut, concretament en el negoci de les assegurances mèdiques. El jurat ha valorat que en un moment com l'actual, el treball incideix oportunament en la gestió de la informació mèdica en benefici de les dues parts, generant un estalvi econòmic i un major valor assistencial.

Tots els primers premis estan dotats amb 700 euros i els accèssits amb 300. En el cas dels treballs guanyadors, tots els centres reben també un ajut de 150 euros i els estudiants premiats poden accedir a la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa. Els premis estan patrocinats per Denso Barcelona en el cas de la modalitat d'Economia i Empresa, Catalana Occident en el de Salut i Control Sistemes en la modalitat d'Educació.

Aquesta edició de la convocatòria dels Premi UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat ha rebut un total de 41 treballs. D'aquests, 17 competien en la modalitat d'Economia i Empresa, 13 en la de Salut i 11 en la d'Educació.