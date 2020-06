Mig centenar de persones participen en una jornada d'innovació empresarial d'UManresa

Mig centenar de persones han participat aquest dimecres, 17 de juny, en la jornada online "Ecosistemes d'innovació i transformació empresarial en temps de CoViD-19. Els casos del Bages i Mondragón", coorganitzada per Avinent, Althaia i UManresa-Fundació Universitària del Bages. La jornada ha servit per constatar i per posar en valor l'ecosistema innovador creat a conseqüència de la pandèmia, que ha afavorit i impulsat el treball conjunt i col·laboratiu d'institucions sanitàries i assistencials, empreses i les universitats del territori, tal com ha destacat el director general d'UManresa-FUB, Valentí Martínez, en la seva salutació. De la seva banda, el director general d'Althaia, Manel Jovells, s'ha referit a la incertesa, que ha estat "extrema" i que s'ha pogut afrontar per "les palanques de seguretat i estabilitat que han estat persones, finançament, noves tecnologies i sobretot, el territori". De la seva banda, el director general d'Avinent, Albert Giralt, ha volgut destacar que la crisi generada per la pandèmia ha fet palesa "la importància del sector salut com a dinamitzador de l'activitat empresarial, productiva, laboral i creadora de riquesa".

En la jornada hi ha intervingut José Luís Alonso, responsable d'investigació i transferència en estratègies d'aprenentatge en les organitzacions de la Universidad de Mondragón. Alonso ha explicat que en el cas de Mondragón, la intercooperació entre empreses ha estat la filosofia protagonista per fer front a la pandèmia i ha destacat que el model universitari de Mondragón és cooperativista i que el 21% dels seus ingressos provenen de la recerca i de la innovació. L'experiència bagenca ha estat presentada per Bartomeu Ayala, cap de formació i desenvolupament professional d'Althaia. Segons Ayala, la pandèmia ha evidenciat el potencial d'un model propi bagenc, "en un moment de màxima complexitat, en el qual s'han produït més de 104 elements, productes i experiències de territori que han vingut per quedar-se". A més, ha afegit, la comarca disposa d'un col·lectiu de voluntariat molt organitzat i estructurat que ha ajudat a desenvolupar tots aquests elements.

El professor del grau en ADE i responsable de la unitat d'Emprenedoria i Noves Idees d'UManresa, Marc Bernadich, s'ha referit als nous jaciments de dinamització en els àmbits salut i social que s'han generat durant la pandèmia. Per Bernadich, s'ha demostrat que "les empreses tenen recursos i capacitats que són dinàmics i que s'han adaptat de forma constant al canvi". Segons Bernadich, aquesta nova situació requereix que les organitzacions "aprenguin, emprenguin i reconeguin nous actius que puguin establir seinergies amb altres empreses, la universitat o el sector social".

La jornada ha acabat amb les intervencions d'Alonso i Òscar Dalmau, responsable de Nous projectes d'UManresa-FUB i gerent d'Unió Consorci Formació. Tots dos han coincidit que calen eines per ordenar totes les oportunitats d'aprenentatge sorgides d'aquesta crisi perquè s'iniciï un procés de reflexió per fer un canvi en les organitzacions que posi la persona al centre. Segons han dit, per a l'aprenentatge cal acció i els canvis només poden venir des de les persones.

La cloenda de la jornada ha anat a càrrec de la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, que ha intervingut després d'un debat entre tots els participants.