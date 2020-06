Oriol Junqueras impartirà un cicle de conferències a UManresa

Oriol Junqueras en una videoconferència per la UManresa

"Reflexionar sobre el passat per entendre el present" és el títol del cicle de tres conferències que impartirà entre el mes de juny i el mes de juliol l'historiador Oriol Junqueras a UManresa. El cicle, organitzat pel Centre Internacional de Formació Contínua, s'impartirà online els dies 23 i 30 de juny i el 7 de juliol.

Amb una durada aproximada d'una hora per conferència, durant el cicle Junqueras convidarà els participants a reflexionar sobre el 75è aniversari de la fi de la II Guerra Mundial, sobre les conseqüències socials i econòmiques de les epidèmies al llarg de la història i sobre els moments estel·lars de la història universal, des d'Atenes, passant pel Renaixement i fins a la Il·lustració.

El cicle dona continuïtat a la conferència que va impartir Oriol Junqueras fa unes setmanes i també via online a UManresa, en aquella ocasió per parlar dels valors clàssics i com aquests poden ser útils en moments difícils.

La inscripció al cicle es pot fer en aquest enllaç