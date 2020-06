Engega el Campus Infantil d'UManresa amb 20 infants amb moltes ganes de jugar

20 infants entre els 3 i els 8 anys van estrenar dilluns una nova edició del Campus Infantil que organitzen els estudis del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. Aquesta edició, marcada per les mesures de seguretat per evitar el contagi de la CoVID-19, s'ha iniciat amb molta il·lusió. "S'ha notat que els infants tenien moltes ganes de jugar i d'estar amb altres infants. Estaven molt contents, fins i tot els més petits que pensàvem que després de tants dies a casa tindrien problemes d'adaptació", ha explicat Montse Garriga, una de les responsables de l'organització del Campus.

Aquesta primera jornada ha servit per fer la presentació dels infants, perquè es coneguin entre ells, i per familiaritzar-los amb els espais on desenvoluparan les activitats, a l'edifici de la FUB2. L'objectiu del Campus infantil és que, malgrat totes les mesures sanitàries, els infants expressin la seva curiositat i espontaneïtat, juguin i experimentin. El Campus està orientat a l'aprenentatge de les ciències a través de l'experimentació i el joc i a la promoció dels hàbits de vida saludables.

El Campus Infantil funcionarà fins al 31 de juliol. La principal de les mesures especials que s'han aplicat és la divisió dels infants en dos grups de 10 nens i nenes cadascun, que són independents i que no tenen relació entre ells. L'espai que utilitzen, el material i els docents també són específics per a cada grup. A diferència d'anteriors edicions, s'evitaran les sortides amb transport i sempre que la temperatura ho permeti, les activitats es desenvoluparan a l'exterior.