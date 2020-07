Les escoles formadores d'estudiants de Mestre d'Educació Infantil d'UManresa es troben online per tancar i fer balanç del curs 19-20

Representants de 23 centres d'ensenyament que tenen conveni de pràctiques amb els estudis del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa han participat en una trobada online per fer balanç del curs 2019-2020. La trobada, que es va realitzar per zoom, va aplegar centres educatius tant de l'etapa de zero a tres anys com de 3 a 6 i va servir per intercanviar impressions, reflexionar i dialogar sota el lema "A tu, qui t'acull". A més dels representants dels centres on han fet les pràctiques les estudiants, la trobada també va aplegar estudiants i professorat universitari.