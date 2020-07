UManresa lidera un projecte europeu per promoure l'educació científica inclusiva

La Fundació Universitària del Bages (campus Manresa de la UVic-UCC) liderarà el projecte europeu Communities for Sciences - Towards promoting an inclusive approach in science education (C4S), que té com a objectiu fer més inclusiva l'educació científica, especialment en col·lectius vulnerables, com els immigrants, la comunitat gitana i les persones amb discapacitat. El projecte té un doble vessant: per una banda, aplicat amb treball sobre el terreny, i, de l'altra, d'investigació i producció de coneixement. Així, d'una banda treballarà amb infants i joves fins als 16 anys i les seves famílies, a partir de Living Labs Comunitaris, posant també un èmfasi especial en dotar-lo d'una perspectiva interseccional de gènere. De l'altra, impulsarà producció acadèmica sobre educació científica inclusiva en diferents formats i suports.

C4S vol promoure un canvi institucional que doni resposta i eines per acabar amb les diferències d'accés a l'educació científica i incentivar la creació de grups de treball amb la participació de persones expertes en ciència i membres de comunitats vulnerables per avançar conjuntament en una educació científica inclusiva. El projecte es desenvoluparà en nou ciutats de vuit països europeus i en el seu territori més proper - Milà, Brussel·les, Manresa, Vic, Viena, Budapest, Sofia, Lund i Berlin - i implicarà el treball conjunt d'universitats, equipaments educatius de titularitat municipal i una associació sense ànim de lucre. El projecte, que ja ha estat aprovat per la Comissió Europea i que forma part del programa Horitzó 2020, té una dotació econòmica de 1,1 M€.

C4S parteix de la base que esdevé cabdal acostar la ciència als infants perquè puguin descobrir fenòmens i procediments de descoberta científica del món, però sempre tenint en compte que la ciència és també una pràctica social que en determinades circumstàncies reprodueix aspectes de la realitat social en la qual s'inscriu, per exemple participant de pràctiques sexistes, fomentant imatges estereotipades o invisibilitzant col·lectius determinats, entre d'altres. Per aquest motiu, els impulsors del projecte consideren prioritari treballar la vessant inclusiva en ciència, sobretot en un moment en què s'està incomplint un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, el que fa referència la igualtat d'oportunitats d'accés a l'educació. El projecte entén que el coneixement científic i el pensament crític són eines bàsiques per al desenvolupament personal i per a la construcció d'una societat ben informada i democràtica. Les diferents realitats dels països europeus en termes de segregació, pobresa, racisme, sexisme, barreres al desenvolupament de persones amb discapacitat i altres formes de discriminació, provoquen que actualment l'accés a les carreres científiques sigui molt desigual i que en determinats casos es tingui una mirada esbiaixada o parcial envers els participants en els diferents àmbits de la ciència.

Durant el primer dels tres anys del desenvolupament del projecte, es treballarà en la detecció de les necessitats, en la identificació dels actors socials que formaran part dels grups de treball que es crearan a cada ciutat i en el disseny d'un primer programa pilot d'activitats. El segon any es dedicarà a la implementació i avaluació dels programes, amb l'objectiu que siguin aplicables a les estratègies educatives a l'entorn de la ciència a d'altres països europeus. Finalment, el darrer any es farà una recopilació de tota la informació i de totes les experiències per extreure'n les conclusions. Al final del projecte es preveu tenir un Observatori Internacional per a una Educació Científica Inclusiva així com un Banc d'Imatges de Ciència Educativa Inclusiva, una Guia d'Estil per a l'educació Científica i un llibre blanc que sigui d'utilitat a l'hora de prendre decisions des de les institucions per avançar en una educació científica a l'abast de tothom.

El consorci vinculat al C4S, que suposa el primer projecte europeu participat pels dos campus de la UVic-UCC, està liderat per la Fundació Universitària del Bages, i hi participen la IB-Hochschule Berlin (Alemanya), Galileo Progetti (Hongria), Universita'Degli Studi Di Milano-Biccocca (Itàlia), Bildungsdirection Fuer Wien (Àustria), Comune di Sesto Sant Giovanni (Itàlia), Erasmushogeschool Brussel (Bèlgica), Wirtschaftsuniversitat Wien (Àustria), Lunds Universitet (Suècia) i New Bulgarian University (Bulgària). La Fundació Universitària del Bages ha signat, durant el mes de juny, el contracte amb la Comissió Europea.



L'expertesa del Lab 0-6 en l'educació científica

La posada en marxa del projecte té com a punt de partida l'expertesa dels docents del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i més concretament, del professorat i educadores vinculades al Lab 0-6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per a l'educació científica en les primeres edats, un centre creat per promoure l'educació científica en l'etapa 0-6, la formació del professorat de les primeres etapes educatives i la recerca sobre l'aprenentatge científic a les primeres edats. Aquesta recerca es desenvolupa en el marc del Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA), que indaga en els processos d'aprenentatge vinculats a l'experimentació dels infants i la recerca a través de l'acció interactiva amb l'entorn, els materials, els seus iguals i els adults referents, a més de tenir en compte altres factors que poden fomentar o desincentivar els processos d'aprenentatge. El Lab 0-6 rep anualment la visita d'uns 7.000 infants, que participen en les activitats en grups escolars o en família. A més, el funcionament del centre ha estat motiu d'interès arreu del món i els seus impulsors, docents de la universitat, han participat en intercanvis internacionals i congressos tant a Europa com a llatinoamèrica per explicar-ne el model i el funcionament.