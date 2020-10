El servei de Logopèdia de la Clínica Universitària d'UManresa incorpora l'atenció de pacients online

El servei de Logopèdia de la Clínica Universitària ha incorporat un servei d'atenció de pacients online que s'afegeix als serveis presencials. El servei ha estat dissenyat per l'equip de professionals de logopèdia a partir de l'experiència adquirida durant el confinament a causa de la pandèmia de la covid-19. En aquests moments, el servei online és una alternativa del tot viable a l'assistència presencial que té com a avantatges el fet d'estalviar temps en desplaçaments i esperes, la possibilitat de mantenir les teràpies en temps de quarantena i la sensació de seguretat que permet transmetre a pacients fràgils que volen evitar el contacte amb altres persones. Malgrat que la majoria de tractaments s'estan fent de manera presencial, el servei remot ja s'està utilitzant en un 7% dels pacients de la Clínica.

El cribratge dels pacients que són susceptibles de ser atesos en la modalitat online s'ha fet a partir d'un qüestionari del Col·legi de Logopedes d'Austràlia, país on la teràpia logopèdica en línia està molt desenvolupada. L'enquesta ha permès identificar els pacients que disposaven de les infraestructures necessàries i que tenien capacitats sensorials, motrius i cognitives per poder seguir un tractament de manera remota via Internet. Tenint en compte aquests paràmetres, en l'actualitat, el 70% dels pacients del Servei de Logopèdia de la Clínica Universitària estarien en disposició de rebre tractament online en cas de necessitat.

La logopèdia online va més enllà de les sessions síncrones a través d'una plataforma de videoconferències. Les logopedes de la Clínica utilitzen com a eines de teràpia de logopèdia app específiques per tractar diferents problemes de llenguatge, veu, parla, o fluència, entre altres, que en el futur es volen incorporar a les teràpies presencials.



Una innovació derivada de la necessitat

La posada en marxa d'aquesta nova modalitat d'atenció logopèdica va sorgir de les necessitats detectades durant el confinament, quan es va iniciar un seguiment telefònic, per vídeo i email dels pacients que requerien un tractament urgent i continuat. Aquesta nova modalitat es va posar en marxa després de constatar que era possible realitzar alguns seguiments i tractaments a distància sense perdre eficàcia. Per aquest motiu, quan la Clínica Universitària va reprendre l'activitat presencial el mes de maig, es va decidir donar forma a l'alternativa online de l'atenció assistencial en Logopèdia amb aquests pacients que tenien més necessitat de tractament i que eren, precisament, els més vulnerables davant de possibles contagis.