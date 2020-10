Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, protagonistes del programa transversal de la UVic-UCC aquest curs

Cada tardor, les facultats i els serveis de la UVic-UCC i diverses entitats ciutadanes organitzen activitats al voltant d'un mateix tema. Aquest any la temàtica escollida és l'Agenda 2030: Objectius de desenvolupament sostenible, un recull de 17 objectius que pretenen actuar en els àmbits econòmic, social i mediambiental. Aquest conjunt d'activitats és una branca més del projecte de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides.

Al llarg del programa hi ha més de vint-i-cinc activitats programades en diverses categories: conferències, sessions docents virtuals, exposicions i altres, totes relaciones amb algun dels 17 objectius que s'ha imposat l'Agenda 2030. Prendre part d'aquesta iniciativa pot fer pensar, entre altres qüestions, en la importància de la salut pública, la inversió en investigació i la millora de l'educació inclusiva, així com en la promoció d'un model de societat més sostenible, d'educació de qualitat, i de promoció i consum responsables.

En el programa hi ha activitats programades tant al campus de Vic com al campus de Manresa. D'entre els actes que més destaquen hi ha la taula rodona Art i Tecnologia: un espai de trobada per fer front a la violència de gènere. Aquesta taula rodona serà duta a terme amb un model híbrid de semipresencialitat, es podrà assistir a l'Aula Magna, amb aforament limitat, o es podrà seguir en línia. També destaca l'emissió del documental La nova escola (2020, Ventura Durall), que tindrà lloc l'endemà, dimarts 24 de novembre al teatre Atlàntida, amb l'organització del Cineclub Vic i la col·laboració de la FETCH i l'Oficina de Gestió Cultural.

D'aquesta manera, tots els actes que es portaran a terme durant el període d'octubre a desembre en el marc del programa d'activitats de la UVic-UCC ens han d'ajudar a tenir una visió crítica de la nostra societat per tal de contribuir a la seva millora. El programa complet de la iniciativa Agenda 2030 Objectius de Desenvolupament Sostenible a Manresa es pot trobar en el següent enllaç.