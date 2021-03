El Pla Estratègic 2016-2020 de la FUB es tanca amb un alt nivell de compliment

La Fundació Universitària del Bages ha tancat el Pla Estratègic de la institució per al període 2016-2020 amb un elevat grau de compliment. Del conjunt d'accions programades, el 88 s'han executat o estan en un estadi molt avançat d'execució. Entre els principals assoliments del pla estratègic hi ha la creació i implantació dels nous graus en Medicina i del grau en Logopèdia semipresencial, la transformació en màsters universitaris del Màster en Simulació i del Màster en Fisioteràpia i la consolidació del Centre Internacional de Formació Contínua i del Campus Professional amb tres cicles formatius de grau superior. Així mateix, s'ha dotat la institució de noves instal·lacions, com la FUB3, que ocupa una de les naus de l'antic escorxador i que actualment acull els estudis de Fisioteràpia. També s'han ampliat i millorat la dotació tecnològica d'equipaments com el Centre d'Innovació en Simulació, el CISARC, a la segona planta de la Clínica Universitària, i el Lab 0-6, que ha crescut amb nous espais de la planta baixa de l'edifici FUB2 i noves propostes itinerants per fer-lo més accessible als centres educatius

En la llista d'assoliments s'hi inclouen també la incorporació de noves especialitats als serveis de salut que ofereix la Clínica Universitària, la implantació d'una nova borsa de treball online i el pla d'acció internacional, que ha culminat amb el nomenament d'Òscar Dalmau com a vicepresident de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA). Un altre els objectius assolits ha estat en l'àmbit de la investigació. En aquest sentit s'ha aconseguit integrar la cultura investigadora en la carrera del professorat. Ha estat també en el marc d'aquest pla estratègic que s'ha completat la definició d'un model pedagògic propi, a partir del qual s'ha pogut treballar amb agilitat per adaptar-lo a la realitat derivada de la CoViD-19. La creació d'una àrea d'innovació docent i el creixement i consolidació de l'estructura de personal docent investigador i de personal d'administració i serveis són altres assoliments que s'han executat en el marc del Pla Estratègic.

El Pla Estratègic estava integrat per quatre eixos temàtics: Formació al llarg de la vida, Transferència, Comunitat i Territori, que es concretaven en un total de 52 accions. En relació amb el grau de compliment, els eixos de comunitat i de formació al llarg de la vida són els que s'han tancat amb un grau de compliment més elevat.