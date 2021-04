UManresa farà Jornada de Portes Obertes presencial amb grups reduïts i visites concertades

El campus Manresa de la UVic – Universitat Central de Catalunya obrirà portes de manera presencial el proper 17 d'abril. La Universitat ha adaptat la Jornada de Portes Obertes a tots els requeriments sanitaris per prevenir els contagis per COVID-19. Per això només podran visitar les instal·lacions aquelles persones que hagin concertat prèviament la visita i en grups molt reduïts. A diferència d'anteriors edicions, la Jornada de Portes Obertes es farà en horari de matí i de tarda i podrà transcórrer sense concentracions perquè el flux de visitants es distribuirà entre els quatre edificis (FUB1, FUB2, FUB3 i Clínica Universitària). Totes les esperes que s'hagin de fer per demanar informacions addicionals es faran a l'exterior i les entrades i sortides es faran per portes i accessos diferenciats. Un altre dels requeriments que es farà als visitants és que portin una mascareta FPP2 a més de limitar el nombre d'acompanyants a dues persones per estudiant. La Jornada s'iniciarà a les dos quarts de deu del matí i acabarà a dos quarts de set de la tarda. En cas que canviïn les instruccions de les autoritats sanitàries, la universitat posposarà les Portes Obertes a una nova data.

A hores d'ara ja hi ha més d'un centenar de persones inscrites a les diferents sessions informatives per a persones interessades en estudiar els graus d'Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Administració i Direcció d'Empreses i Educació Infantil i els Cicles Formatius de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals, Administració i Finances i Educació Infantil. Enguany, la Universitat no sap si serà possible fer portes obertes presencials per a les persones franceses interessades en els estudis d'UManresa. Per informar-les, el mateix 17 d'abril al matí, es farà una sessió de portes obertes virtual que ja compta amb més d'un centenar d'inscrits.

A banda d'aquesta Jornada de Portes Obertes, UManresa tornarà a oferir sessions informatives en una edició virtual que es farà el dia 15 de maig. Per inscriure's a les Jornades cal entrar a la pàgina web de la institució i emplenar el formulari.



Les novetats per al curs 2021-2022

La principal novetat de l'oferta formativa per al proper curs és que la Facultat de Ciències de la Salut impartirà estudis de Grau en Podologia en modalitat semipresencial. Amb 22 anys de trajectòria en la formació de Podòlegs, UManresa serà la primera a tot l'Estat espanyol en impartir un grau clínic de les Ciències de la Salut en aquesta modalitat. El nou enfocament dels estudis prioritzarà la presencialitat per a tota la formació pràctica, amb un increment de les hores destinades a aquesta formació, imprescindible per a una correcta adquisició de les competències professionals dels futurs professionals de la podologia. Els continguts teòrics i el treball personal es durà a terme a distància.

Pel que fa al Campus Professional UManresa, una de les novetats és que el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances s'orientarà cap a la gestió d'empreses d'e-esports, un sector econòmic emergent. D'altra banda, aquest curs 2021-2022 està previst que es completi la introducció de la metodologia de la Simulació als tres CFGS que imparteix: Pròtesis Dentals, Educació Infantil i Administració i Finances.



Altres novetats

Una de les principals demandes d'informació de les portes obertes tenen a veure amb les beques. En aquest sentit, enguany la Universitat ha decidit reformular les beques Talent Socials UManresa, creades fa un any, de manera que a partir d'ara es generalitzen a totes les persones que es matriculin als graus de la Facultat de Ciències Socials de Manresa (Administració i Direcció d'Empreses (ADE) o Mestre d'Educació Infantil) i que tinguin una nota d'accés de 8,5 o superior, tant si provenen del batxillerat com si ho fan des d'un Cicle Formatiu de Grau Superior. En tots els casos podran gaudir d'un descompte del 40% en el preu de la matrícula de primer curs.