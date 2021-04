El Lab 0-6 incorpora una maqueta de la Catalunya Central

La maqueta que és una representació fidel a escala del territori de la Catalunya Central

El Lab 0-6 del campus Manresa de la UVic-UCC, que treballa com a centre de promoció de la ciència i l'experimentació a les primeres edats, ha incorporat una maqueta que és una representació fidel a escala del territori de la Catalunya Central que coincideix amb els límits del Geoparc. Disposar d'aquest nou element permetrà al Lab 0-6 incorporar noves propostes de lliure elecció per treballar amb els infants temes sobre representació i interpretació de mapes, l'ús de la brúixola o classificar roques i minerals, entre d'altres. La maqueta ha estat elaborada pel divulgador científic, Marc Boada.

L'objectiu de la maqueta és que l'alumnat d'infantil que visiti el Lab 0-6 aprengui a interpretar el que hi veu, com muntanyes, pobles, carreteres o rius. També que aprengui a situar-se a partir de diferents punts de referència. Aquest nou element també permetrà als infants reflexionar sobre els llocs on viuen les persones, on va a parar l'aigua quan plou, on viuen els animals i quins viuen als nostres boscos. Un altre dels plantejaments que es podran fer a partir de la maqueta té a veure amb la geologia, el subsol, les roques i també els minerals i la seva extracció.