L'Associació Catalano-Polonesa de Suport a Petites i Mitjanes Empreses i UManresa treballaran conjuntament en el foment de l'emprenedoria

UManresa – Fundació Universitària del Bages (FUB) i l'Associació Catalano-Polonesa de Suport a Petites i Mitjanes Empreses han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament empresarial i de l'ocupació. Aquest és el principal compromís del conveni que han signat aquest mes d'abril el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, i Renata Marciniak, presidenta de l'associació empresarial polonesa i docent dels estudis d'Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC.

Per donar compliment a aquest acord, UManresa – FUB i l'Associació organitzaran jornades, tallers, cursos i altres esdeveniments de foment empresarial. També promouran que l'alumnat d'ADE pugui desenvolupar treballs de final de grau industrials relacionats amb l'associació o bé amb empreses que hi estiguin vinculades. Altres accions previstes passen per impartir formació especialitzada tant per a les empreses de l'Associació com per a l'alumnat de la Universitat i accions d'assessorament mutu. Al mateix temps l'acord contempla que la Universitat faciliti espais de les seves instal·lacions per a les activitats de l'associació, mentre que l'entitat empresarial es compromet a treballar perquè l'alumnat de la Universitat pugui accedir a realitzar les seves pràctiques en empreses catalanes o poloneses i facilitar l'intercanvi d'alumnat i professorat a les universitats poloneses.

La Cambra Catalano-Polonesa de Suport a Petites i Mitjanes Empreses, amb seu a Manresa i fundada fa una any, és una associació sense ànim de lucre que té com a principal objectiu donar suport a les empreses i organitzacions poloneses i catalanes del sector públic i privat en l'establiment de cooperació bilateral en diversos camps, així com en el comerç i la inversió. L'entitat també té com a objectius difondre èxits científics i crear oportunitats, establir contactes científics i de recerca i d'intercanvi d'estudiants entre institucions educatives i de recerca poloneses catalanes.