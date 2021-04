La població adolescent creu erròniament que fumar tabac de cargolar és menys perjudicial, segons un estudi elaborat pel Grup de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública d'UManresa

Un estudi realitzat per la doctoranda de la UVic – UCC, professora col·laboradora d'UManresa i treballadora de l'ICS de la Catalunya Central, Eva Codinach, en el marc de la seva tesi doctoral, conclou que la població adolescent té una visió errònia dels efectes adversos per a la salut del tabac de cargolar. Les conclusions de l'estudi, publicades recentment en un article a la revista especialitzada Atención Primaria d'Elsevier, conclouen que el 26,7% de les persones adolescents creuen que fumar tabac de cargolar genera menys addicció que fumar tabac manufacturat i un 32% consideren que és menys perjudicial. A més, entre els nois hi ha la creença errònia que fumar tabac de cargolar és més natural.

Les conclusions de l'estudi són el resultat d'una enquesta realitzada entre 111 persones d'entre 14 i 16 anys, estudiants de tercer i quart curs d'ESO de l'Institut Bisaura de Sant Quirze de Besora. El mateix treball ha preguntat a l'alumnat sobre les intencions de fumar en el futur i sobre els hàbits en relació al tabac. Altres dades destacades que se'n poden extreure és que el 26,6% de les persones enquestades manifesten la intenció de fumar en el futur. D'aquestes, un 17,4% diuen que optarien per tabac de cargolar i un 13,8% per tabac manufacturat. En total, un 30% de l'alumnat participant en l'enquesta té alguna creença errònia sobre el tabac de cargolar. A més, el treball determina que aquestes creences són diferents en funció de si han fumat anteriorment, de si són nois o noies i de l'edat.

Com a resultat de l'estudi, Eva Codinach defensa que és necessari que es promoguin activitats educatives per millorar la informació que arriba a la joventut en relació amb el consum de tabac de cargolar. Es tracta, segons defensa la investigadora, de generar una visió crítica entre aquest col·lectiu per prevenir el consum de tot tipus de tabac en el futur.

La tesi doctoral d'Eva Codinach és dirigida pel coordinador d'Epidemiologia i Salut Pública del campus Manresa de la UVic – UCC, Albert Espelt, i per la professora del grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Núria Obradors.