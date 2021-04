UManresa, Althaia, Cambra i Ajuntament impulsen la creació d'una xarxa d'inversors locals per a projectes dels àmbits de la salut i social

La jornada, que s'ha dut a terme a la sala d'actes de la FUB2, tenia com a objectiu aplegar persones i empresaris interessats en invertir en projectes estratègics per al territori dels àmbits de la salut i social. En la jornada hi han intervingut el director del grau en ADE d'UManresa, Jordi Conca, el responsable d'emprenedoria de la institució, Marc Bernadich, i el director de Recerca i Innovació, Xavier Gironès, que han estat els responsables de proposar i presentar el model de business angels que es vol posar en marxa. Posteriorment, Jordi Vilagran i Josep Prat, han explicat el funcionament de BAGI, la xarxa de business angels de Girona, i l'assessor de projectes en eHealth, Christophe Bonneton, ha parlat del sector salut-social i del seu potencial inversor i de retorn.

Aquesta iniciativa respon a la necessitat de l'ecosistema en salut i social format per entitats de Manresa-Bages d'activar i fer viables projectes amb un impacte directe tant en les persones com en el desenvolupament econòmic de territori. Aquest impacte també afavorirà el desenvolupament de l'especialització i competitivitat territorial al voltant de les tecnologies i iniciatives facilitadores de projectes salut-social.

L'any 2019 ja es va dur a terme una primera jornada que va servir com a inici del projecte de creació d'una xarxa d'inversors en projectes d'alt impacte en salut i social amb l'objectiu d'aconseguir que l'impuls d'aquest grup, tal i com s'ha conclòs a la jornada, faciliti el creixement continu d'un pol d'innovació en el sector que esdevingui referent a tota Catalunya. La intenció és crear un model i una metodologia pròpies gràcies al potencial de l'existència d'una xarxa d'inversors locals i a la facilitació de plataformes de suport a l'emprenedoria en el sector com eHEALTHINKING, impulsada per la UManresa, Althaia, Sant Andreu Salut, ICS Catalunya Central, EAP Centelles, l'Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa, Eurecat i l'empresa Avinent Implant Systems.