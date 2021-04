UManresa i museus amb espais de ciència per a la infància conviden futurs tècnics en Educació Infantil a viure l'aprenentatge científic en primera persona

Adreçades a alumnat de cicles formatius de grau superior en Educació Infantil, la finalitat de la proposta és que les persones que en el futur seran tècniques en Educació Infantil coneguin quin és el procés d'aprenentatge dels infants més petits a partir de la seva interacció amb la realitat. L'activitat la impulsen conjuntament el Lab 0-6 d'UManresa, el Niu de Ciència del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l'espai Explora 0-6 del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica (Terrassa). Aquesta serà la primera activitat presencial organitzada aquest curs en el marc de les accions d'orientació universitària que duu a terme habitualment la universitat.

Les Jornades-taller volen que aquest alumnat experimenti què vol dir fer de mestra amb infants entre els 0 i els 6 anys i que visqui en primera persona les emocions que proporcionen espais de ciència de lliure elecció per conèixer de primera mà què aporten al desenvolupament dels infants.

Les jornades es duran a terme els dies 18 i 26 de maig. Se n'han programat cinc sessions d'una hora de durada i en diferents horaris: tres que es desenvoluparan al Niu de ciència i dues a l'Espai Explora 0-6. L'activitat està pensada des d'un punt de vista molt pràctic, de manera que totes les persones assistents es facin preguntes a partir de la manipulació de materials i eines i viure directament el procés d'aprenentatge, de manera que això pugui repercutir en la tasca educadora. Les jornades taller les dirigiran membres de l'equip docent del grau de Mestre en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de la UVic-UCC.

L'expertesa d'UManresa en l'educació científica a les primeres edats

L'equip docent del grau en Mestre d'Educació Infantil de Manresa compta amb una llarga trajectòria de promoció de l'acostament de la ciència als infants de les primeres etapes educatives. Aquesta expertesa es va concretar fa més de cinc anys amb la posada en marxa del Lab 0-6, un espai físic ubicat a la universitat que recull tot un seguit de propostes relacionades amb l'experimentació i la ciència obert tant a visites de grups escolars com al públic familiar. En els seus primers cinc anys de funcionament hi han passat 40.000 infants, una xifra en creixement que s'ha vist frenada durant la pandèmia, tot i que el Lab 0-6 ha continuat amb la tasca de promoció de la ciència amb una proposta itinerant que aquest curs s'ha desplaçat als centres. A banda de les activitats adreçades als infants, el Lab 0-6 també ofereix formació especialitzada en aquest àmbit adreçada a docents de les primeres etapes educatives que tinguin interès en treballar la ciència a les aules. El darrer dels àmbits de treball d'aquest centre és la recerca, que es concreta en un grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge i en el projecte europeu Communities for Science (C4S) que treballa amb l'objectiu de fer arribar la ciència de manera inclusiva a tots els col·lectius de la societat, especialment els més desafavorits. Els docents vinculats al Lab 0-6 assessoren també en la creació d'espais de ciència. De fet, tant el Niu de Ciència com l'Espai Explora 0-6 del MNATEC són propostes que s'han elaborat a partir de les propostes de la directora dels estudis de Mestre en Educació Infantil, Montserrat Pedreira.