Més de 200 alumnes de la Salle Manresa i 37 estudiants francesos d'UManresa intercanvien coneixements de llengua i cultura

37 estudiants francesos del grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC han col·laborat un any més amb l'escola La Salle de Manresa per ajudar estudiants d'aquest centre a comprendre i aprofundir en la llengua i la cultura francesa. Aquest ha estat el tercer any que estudiants universitaris han col·laborat amb la Salle perquè estudiants d'ESO i de Batxillerat millorin les competències comunicatives en aquesta llengua estrangera. Aquesta vegada, a causa de la COVID-19, algunes sessions s'han hagut de fer online fins que s'ha pogut recuperar la presencialitat amb totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

Durant les sessions, alumnat de segon, tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat que fan l'assignatura de llengua francesa aprofundeixen en l'aprenentatge de la llengua amb el suport de l'alumnat universitari francès en activitats de conversa que es fan en grups reduïts. L'objectiu de l'activitat, anomenada "Diàlegs entre la cultura francesa i la cultura catalana", és que hi hagi un enriquiment entre les dues parts. La intenció de la Salle és que el seu alumnat es motivi en l'aprenentatge del francès a partir del contacte amb estudiants nadius i que coneguin la cultura i la societat francesa, aprenguin a comunicar-se i expressar-se en aquesta llengua i que assoleixin autonomia, iniciativa personal i una bona competència social.

Totes les activitats en les quals participa l'alumnat estan programades i preparades per l'equip de docents de francès amb la finalitat de coordinar el treball que es fa a l'aula amb les sessions de conversa amb els estudiants francesos. La intenció és que l'alumnat universitari no hagi d'actuar com a professorat, sinó que faci d'acompanyant en l'aprenentatge del francès.

Per als estudiants francesos, realitzar aquesta activitat els permet obtenir reconeixements acadèmic de crèdits RAC.