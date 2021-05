UManresa acull la primera Jornada d'Educació Científica Inclusiva en el marc del projecte europeu C4S

El campus Manresa de la UVic-UCC acollirà el proper 15 de maig una Jornada dedicada a l'Educació Científica Inclusiva. La jornada parteix de la premissa bàsica que l'accés a una educació científica de qualitat hauria de ser universal i posa el focus en com es pot treballar la ciència de manera oberta, participativa i engrescadora, posant-la a l'abast de la infància de manera que no generi barreres ni estereotips ni invisibilitzi o discrimini cap col·lectiu. La jornada l'organitzen conjuntament el campus Manresa de la UVic-UCC, el CESIRE del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el programa d'innovació pedagògica STEAMcat.

Matemàtiques a través de dissenys africans; ciència de i per a totes les persones; aprendre ciència des de la diversitat; o la ciència com a matèria d'especial dificultat per infantesa cega i amb discapacitat visual són alguns dels temes que es tractaran el matí del dissabte, 15 de maig, en el marc de la primera Jornada d'Educació Científica. Aquests són també els objectius amb què s'ha dissenyat el programa, que compta amb la participació de persones expertes en l'àmbit de l'educació i que s'adreça, principalment, a personal docent en actiu o bé que no n'exerceixi.

La jornada començarà a les 9.30 h amb la ponència "Ciència de i per a totes les persones: facilitant la participació científica de grups vulnerables", a càrrec d'Andrea Khalfaoui, graduada en Educació Infantil per la Universitat del País Basc i doctora en Educació i investigadora postdoctoral a la Universitat de Deusto, que plantejarà diversos espais simultanis per compartir propostes i experiències.

L'acte acabarà amb una taula rodona moderada per Gabriel Lemkow, professor del grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa i IP del projecte H2020 "Communities for Sciences", en el qual hi participaran Núria López (CESIRE), Elena Montfort (DUA), Asha Miró, mestra d'Educació Primària, periodista i escriptora, i Quinndy Akeju, experta en salut, activista antiracista i feminista.

La Jornada d'Educació Científica es vincula al projecte liderat per UManresa "Communities for Sciences - Towards promoting an inclusive approach in science education" (C4S), un consorci integrat per onze institucions de vuit països europeus. El projecte C4S s'emmarca en el programa Horitzó 2020 i té l'objectiu de fer arribar la ciència de manera inclusiva a tots els col·lectius de la societat, especialment aquells en risc de situació de vulnerabilitat. El projecte també vol visibilitzar la diversitat i igualtat de gènere en l'educació científica, des d'una mirada educativa.

La posada en marxa de "Communities for Sciences - Towards promoting an inclusive approach in science education" té com a punt de partida l'expertesa dels docents del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i més concretament, del professorat i educadores vinculades al Lab 0_6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per a l'educació científica a les primeres edats, un espai físic ubicat a la universitat que recull tot un seguit de propostes relacionades amb l'experimentació i la ciència, obert tant a visites de grups escolars com al públic familiar.

Aquesta recerca, així mateix, es desenvolupa en el marc del Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA), que indaga en els processos d'aprenentatge vinculats a l'experimentació dels infants i la recerca a través de l'acció interactiva amb l'entorn, els materials, els seus iguals i les persones adultes referents, a més de tenir en compte altres factors que poden fomentar els processos d'aprenentatge.