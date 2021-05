UManresa celebra la graduació de la promoció 2020 amb un acte híbrid

La graduació de la promoció del curs 2020 de les Facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa s'ha pogut celebrar finalment amb un acte híbrid que s'ha fet aquest dijous i que ha aplegat mig centenar de persones de forma presencial a la Sala d'actes de l'edifici FUB1 i 90 persones més que s'han connectat a través de la plataforma Zoom. A l'acte presencial hi han assistit les autoritats i l'alumnat que rebia algun reconeixement. La lliçó de comiat de la promoció ha anat a càrrec de Miguel Pérez Silva, psicòleg i ex docent de la Facultat de Ciències de la Salut, que ha titulat la seva intervenció "Aprendizaje interminable".

El padrí de la promoció, Miguel Pérez Silva, ha dit que el pas per la universitat és com "un viatge de quatre anys en la recerca per fer-se un lloc al món. Un viatge en el qual cada alumne ha passat per diferents experiències que han anat enriquint la seva personalitat i enfortint la seva identitat personal i professional". Segons Pérez, l'etapa universitària és similar a les etapes d'un cicle vital (infantesa, adolescència, edat adulta i vellesa). Un cop acabada la formació, ha afirmat, "tots surten amb un alt grau de preparació professional i personal. Ara tenen el títol, però tenir no és ser, i a partir d'ara es tracta de ser, i cadascú trobarà una manera de ser. L'aprenentatge continua, perquè la vida és un aprenentatge interminable". Pérez ha acabat la seva intervenció amb un agraïment a tots els alumnes, "per tot el que m'han ensenyat, cada dubte, cada pregunta, m'obligaven a revisar, a reflexionar, a contemplar les coses des d'un altre punt de vista, el que em permetia continuar intentant ser millor professional i millor persona".

L'acte de graduació ha comptat amb les intervencions de dos representants de l'alumnat, Carles Quesada Sánchez, en nom de totes les persones graduades de la Facultat de Ciències de la Salut, i Carles Reguant Vall, en representació de l'alumnat de la Facultat de Ciències Socials. Quesada ha reconegut que els anys de formació a "la universitat ens han tingut molt ben acostumats, hem estat molt acompanyats pel professorat, però ara s'han acabat les simulacions. Ara som a la vida real i professional". De la seva banda, Reguant ha dit que estava content de poder mirar enrere i sentir-se satisfet del camí, dels moments viscuts a la universitat i de la vàlua del professorat que els ha acompanyat aquests anys.

Reconeixements als millors estudiants

La celebració ha inclòs el lliurament dels premis als millors expedients acadèmics de la promoció, que enguany ha estat Yessenia Martínez Macías, estudiant d'Infermeria. El reconeixement al millor expedient de la promoció el patrocina el Montepio de Conductors. En Fisioteràpia, el premi al millor expedient ha estat per a Carles Quesada Sánchez; en Podologia, per a Abel Gadella Muñoz; en ADE, per a Carles Reguant Vall; en Logopèdia, per a Diane d'Haussy; i en Educació Infantil, per a Sara Mas Rincón.

Aquesta serà la segona vegada que s'atorguen els Premis als Millors Treballs de Final de Grau, patrocinats per Caixa d'Enginyers. Els premis han estat per Carmen Bertrand Ramírez, graduada en Fisioteràpia, pel treball "Efectivitat de l'exercici aquàtic sobre la marxa, l'equilibri, la fatiga i la qualitat de vida en persones amb esclerosi múltiple: protocol d'assaig clínic aleatoritzat". També en Fisioteràpia, s'ha atorgat un segon premi a Roger Fontanet Claret, pel treball "Valoració de l'aplicació de la guia de pràctica clínica ankle stability and moviment coordination impairments: ankle ligament sprains en l'esquinç dels lligaments colaterals laterals del turmell. Estudi observacional descriptiu de metodologia mixta". El millor TFG de Podologia l'ha guanyat Vanesa García García pel treball "Influencia de la cuña Cluffy sobre la movilidad del mediopié en el plano frontal durante la marcha en individuos asintomáticos. Proyecto de Trabajo experimental". El premi al millor TFG d'ADE l'ha guanyat Carla Lopo Ges per "Pla d'empresa Roadtrip Experience Catalonia". Laura Alcaide Puértolas, graduada en Infermeria, ha guanyat el premi amb "Intervención enfermera para disminuir la ansiedad preoperatòria en mujeres con càncer de mama". La guanyadora del millor TFG en Logopèdia ha estat Imma Morales Becerra, pel treball "Eficacia de la intervención logopédica en la microstomia en pacientes quemados de cabeza y/o cuello: Revisión bibliogràfica de las publicacions Burns y Revista Brasileira de Queimaduras". Finalment, Sara Mas Rincón ha guanyat el premi al millor TFG d'Educació Infantil pel treball "Discursos i materials: de-construint les categories de gènere en les propostes de l'acció del LAB 0-6".

Durant l'acte també han intervingut l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy Guàrdia, i el rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Josep Eladi Baños Díez. Aloy ha dit que el d'avui era un dia de celebració de "la culminació d'anys d'esforços, sacrificis i molta feina" que donen pas a una nova etapa com a "professionals ben preparats, amb el segell de la UVic-UCC, que és garantia d'una universitat de qualitat". L'alcalde ha destacat el paper de la universitat com un dels grans actius de la ciutat, una institució "que no para de créixer, amb seny, però amb ambició, i desprenent sempre un esperit positiu, transformador, de futur". Ha tancat l'acte el rector, destacant la promoció 2020 com una promoció marcada pel confinament i la pandèmia, que han demostrat que els humans som animals socials, que necessitem interacció per realitzar-nos". Baños ha dit que la graduació no és un final, "sinó el principi, que la formació universitària no és només acadèmica, sinó que és una etapa formativa que va més enllà i que és l'inici del camí per continuar aprenent per ser millors persones".

Una promoció marcada per la pandèmia

La promoció d'alumnat que va completar els seus estudis l'any 2020 ha estat una promoció marcada per la pandèmia de COVID-19. Les 334 persones que van finalitzar els estudis de grau van haver d'enfrontar-se a una situació totalment nova, tant per a ells com per a la institució, i acabar uns estudis concebuts presencialment de manera virtual. La situació sanitària ha estat també el motiu pel qual no s'ha pogut celebrar un acte de graduació de manera presencial i que hagi calgut ajornar-lo fins ara.

De les 334 persones titulades, 154 s'han graduat en Fisioteràpia, 38 en Logopèdia, 29 en Podologia, 76 en Infermeria, 23 en Mestre d'Educació Infantil i 14 en Administració i Direcció d'Empreses.

Amb la promoció del 2020, UManresa supera per primera vegada les 6.000 persones titulades a la institució universitària manresana. En total, des dels seus inicis, quan es va graduar la primera promoció de l'antiga diplomatura d'Infermeria, la Fundació Universitària del Bages – UManresa ha format 6.109 persones.