El Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) d'UManresa celebra entre el 17 i el 31 de maig unes Portes Obertes virtuals per presentar el conjunt de l'oferta de màsters i postgraus per al curs 2021-2022. La presentació es farà a través de 17 sessions informatives dedicades a presentar cadascuna de les ofertes dels àmbits de les Ciències de la Salut i de les Ciències Socials, els dos àmbits d'expertesa de la Universitat manresana i del CIFC. Durant les Portes Obertes Virtuals, totes les persones interessades podran fer consultes als coordinadors dels programes, informar-se sobre els plans d'estudis i resoldre tràmits acadèmics.

La principal novetat de l'oferta de Màsters i Postgraus d'UManresa per al curs 2021-2022 són quatre noves titulacions: un nou Màster en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari, desenvolupat juntament amb l'àrea de Salut del Instituto Superior de Derecho y Economía; un Postgrau en Big Data i Analítica de Negoci; un Màster en Eines, Estratègies, Competències i Metodologies Digitals en Educació; i un nou Títol d'Expert en Project Management Aplicat. El CIFC ha reactivat també el Màster en Transformació Digital de les Organitzacions de Salut i Socials.

De l'oferta també destaca que s'introdueixen novetats en programes formatius ja consolidats, com un mòdul "Tactical Emergency Casualty Care" (TECC) en el Màster en Emergències Extrahospitalàries; que es reformula el Postgrau en Direcció de Persones a les Organitzacions; i el pas a la semipresencialitat dels màsters en Motricitat Orofacial i en Neuroeducació. Finalment, el Màster en Sinologia i Patologia Mamària per a Infermeria es converteix en un postgrau per adaptar-se a les noves demandes professionals.

Entre els elements que caracteritzen tota aquesta oferta hi ha que tota la formació està dissenyada per donar resposta a les necessitats d'aprenentatge al llarg de la vida, que vinculen teoria i pràctica per connectar la formació amb l'entorn, que garanteixen una atenció personalitzada a l'alumnat i que tenen un "caràcter professionalitzador i transversal, així com una vinculació estratègica amb institucions del territori", tal com explica la directora del Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa, Coco Vilaseca.

Un dels avantatges competitius amb els quals compta el CIFC és el Centre d'Innovació en Simulació d'UManresa (CISARC), que permet que molts dels programes de formació continuada puguin incloure la metodologia de la simulació. Aquesta metodologia permet per accelerar l'aprenentatge i l'adquisició de competències de l'alumnat.