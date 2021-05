El Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) d'UManresa ha decidit reprendre aquest any la formació d'estiu adreçada a docents que fins l'any 2019 va organitzar el Col·lectiu de Docents del Bages. L'estiu passat, a causa de la COVID-19, l'Escola d'Estiu es va haver de suspendre i enguany es realitzarà amb una oferta que combinarà presencialitat i virtualitat, adaptant-se als requeriments sanitaris que encara estan vigents a causa de la pandèmia. L'objectiu d'aquesta edició és que, malgrat la situació de pandèmia, els docents puguin recuperar l'oferta de formació dels primers dies de juliol amb una oferta àmplia de cursos de qualitat i de segell universitari. Alhora, ja s'està treballant amb l'objectiu que l'any que ve l'Escola d'Estiu es pugui tornar a celebrar amb total normalitat.

L'edició d'aquest any es desenvoluparà entre els dies 30 de juny i el 9 de juliol, a les instal·lacions d'UManresa. Inclou una vintena de propostes formatives, que van des de l'artteràpia, passant per activitats de ciència i experimentació, història, neurociència o com potenciar la participació de l'alumnat a les classes online. Els cursos s'adrecen a tot el professorat de tots els nivells educatius.

L'Escola d'Estiu de Docents del Bages s'inaugurarà el dia 30 de juny amb una conferència que anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i professor i investigador de Genètica de la UB. Per assistir a la conferència cal inscriure's prèviament en aquest enllaç. Les activitats es clouran el 9 de juliol amb un concert.

Tota la formació serà certificada per la UVic-UCC a efectes del reconeixement com a formació permanent reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat. L'Escola d'Estiu compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.