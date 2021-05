178 persones, amb 267 acompanyants, han visitat aquest dissabte les instal·lacions del campus Manresa de la UVic-UCC per informar-se de l'oferta acadèmica de grau i de formació professional de grau superior de cara al curs 2021-2022. Aquesta ha estat la primera Jornada de Portes Obertes Presencial que ha fet UManresa des que va esclatar la pandèmia per COVID-19. Unes portes obertes que s'han fet amb grups reduïts, visites concertades i amb totes les mesures de seguretat. El balanç dels visitants ha estat altament positiu, d'una mitjana de 9,7 sobre 10 per l'atenció rebuda i el recorregut per les instal·lacions. El que més ha agradat als visitants han estat els espais de simulació i les aules teoricopràctiques d'infermeria i podologia, amb una valoració de 10.

La Jornada de Portes Obertes ha servit per presentar les principals novetats de cara al nou curs i els projectes de la institució a curt termini a persones interessades en els estudis que imparteix la Universitat. D'una banda, i a partir del curs 2021-2022, la implantació del grau de Podologia en modalitat semipresencial, el primer de l'àmbit clínic que s'impartirà en aquest format. De l'altra, els projectes anunciats recentment per la institució: la construcció d'un edifici per concentrar l'activitat d'Educació Infantil, amb llar d'infants pròpia, que serà realitat a partir del curs 2022-2023, i el trasllat de tota l'activitat del Grau en ADE a l'edifici FUB2. Durant la jornada de portes obertes, totes les persones han pogut conèixer de primera mà els avantatges de decidir-se per UManresa per fer-hi estudis de grau o de formació professional superior. Entre aquests, l'ús de la metodologia de la simulació en tots els estudis, el treball en grups reduïts, els convenis de pràctiques amb empreses, institucions sanitàries i centres d'ensenyament i els bons resultats d'inserció laboral de les persones titulades a UManresa i al Campus Professional.

Paral·lelament a la informació més relacionada amb qüestions acadèmiques, tots els visitants han pogut informar-se de temes relacionats amb beques, el procediment de preinscripció o l'oferta formativa paral·lela en idiomes i formació continuada que ofereix la universitat a través del Servei d'Idiomes i del Centre Internacional de Formació Continua.

Amb aquestes ja són 668 les persones que han participat en les diferents Jornades de Portes obertes realitzades fins ara durant aquest curs, totes les altres en format virtual. Sense comptar els acompanyants, representen un total de 423 persones interessades en els estudis. Globalment, aquesta xifra representa un increment de l'11,6% en relació amb les jornades de portes obertes de l'any 2019, les darreres que es van poder celebrar presencialment.