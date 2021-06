Un centenar d’estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa ha participat aquesta setmana en una prova pilot que té com a objectiu instaurar un sistema d’avaluació de competències. Es tracta de l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), que per primera vegada passarà l’alumnat de segon curs del Grau. La prova s’ha pogut desenvolupar gràcies a la dotació d’equips tècnics del Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) de la Clínica Universitària, a la metodologia pròpia d’aprenentatge per simulació d’aquest centre i al personal docent format per aplicar-la. Amb aquesta prova pilot, la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa es converteix en pionera en aquest tipus d’avaluació que, a llarg termini, es vol acabar introduint com a eina d’avaluació de les competències que ha d’haver assolit l’alumnat durant la seva formació per obtenir el títol de graduat en Infermeria.

Una prova pilot reduïda

Segons la biliografia, una ACOE hauria de contemplar entre 20 i 30 escenaris que incloguin el total de competències que cal avaluar. En el cas de la prova pilot que s’ha iniciat al Grau en Infermeria d’UManresa, només ha inclòs cinc escenaris per avaluar les competències de relació i comunicació i de realització de tècniques i procediments específics.

La implantació d’aquest tipus de prova és d’una gran complexitat. D’una banda, perquè requereix d’unes instal·lacions preparades per a la simulació, i de l’altra, perquè cal un gran equip de persones implicades en la seva preparació i execució. A més, serà la primera vegada que s’utilitzarà la simulació amb objectius avaluatius. Fins ara, aquesta metodologia només s’utilitzava com a eina formativa, d’aprenentatge, entrenament i testeig de protocols.

En la prova pilot hi han intervingut una vintena de professionals entre docents, professors col·laboradors, personal del CISARC, informàtics i voluntaris que faran d’actors en les simulacions. Les proves s’han hagut de fer en dues rodes simultànies a cada una de les quals han participat 10 alumnes. Cada estudiant té un temps limitat per resoldre cadascuna de les situacions que han de superar per demostrar l’assoliment de les competències professionals.

Informació per als docents i l’alumnat

Tal com està plantejada la prova pilot, l’ACOE l’haurà de passar l’alumnat de segon curs. Aquesta avaluació els servirà, individualment, per saber quin és el seu nivell en relació als objectius que cal consolidar en finalitzar el segon curs i quins elements competencials necessiten treballar en els propers cursos per assolir un bon desenvolupament de les competències professionals en finalitzar el grau. A més, a l’equip de docents els donarà informació sobre si l’alumnat està assolint els objectius i quin és el nivell de cada grup pel que fa al domini de les competències. Al mateix temps, com a docents, aprendran a implantar aquest tipus de proves que es volen acabar introduint al Grau com a eina avaluativa. Segons la directora del Grau en Infermeria, Carme Valiente, “el que ens agradaria és que una vegada superada la prova pilot i validada com a eina d’avaluació, superar l’ACOE sigui imprescindible per superar el Pràcticum de quart curs i finalitzar els estudis”.

Valiente explica que l’ACOE és una molt bona eina d’avaluació per garantir que l’alumnat ha assolit les competències que se li exigeixen quan acaba el grau. “L’avaluació de competències és molt complexa”, diu, “perquè en l’avaluació que es fa als pràcticums, amb tutors diferents i en serveis de salut diferents, és difícil d’assegurar els mateixos criteris. Amb l’ACOE, les situacions que han de resoldre són les mateixes i tot l’alumnat està en una situació d’igualtat de condicions”.

La prova pilot és una de les iniciatives vinculades al Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient (GrindoSSeP) amb la intenció d’obtenir dades sobre l’estàndard del nivell dels estudiants i sobre el valor que l’alumnat dona a aquest tipus de proves i metodologies.