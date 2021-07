Els estudis del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC han implantat aquest curs 2020-2021 un programa transversal de desenvolupament de les competències emocionals per preparar els futurs professionals per als reptes que hauran d'afrontar quan exerceixin. L'objectiu d'aquest programa, que s'ha desenvolupat en format de seminaris, és que totes les persones que estudien Infermeria a UManresa coneguin les eines bàsiques de gestió emocional i que sàpiguen identificar les repercussions que poden tenir les emocions tant en el pensament com en el comportament per treure'n un benefici professional, però també personal. Els seminaris es desenvolupen durant els quatre cursos del grau i permetran avaluar si les competències emocionals de cada estudiant han millorat i evolucionat des de l'inici dels estudis fins al final.

El programa s'inicia al primer curs de grau amb una fase d'identificació del valor afegit de cadascú. És a primer curs quan, a partir d'uns testos informatitzats i dels seminaris que es fan en aquest, fan una primera valoració de les seves competències emocionals. Durant el segon i el tercer curs es treballa el desenvolupament de la gestió emocional i l'automotivació. Finalment, a quart, els seminaris tenen l'objectiu de què l'alumnat potenciïn les seves soft skills i tornen a realitzar el test que permetrà comprovar si hi ha hagut una millora en relació amb el test que van fer a primer curs.

Els seminaris es realitzen en finalitzar les pràctiques de cada curs. En grups de 15 persones, participen en aquests seminaris, que tenen una durada de quatre hores, per identificar, analitzar i desenvolupar la gestió de les emocions a partir de les experiències viscudes durant les pràctiques assistencials.

La implantació d'aquest programa dona continuïtat a algunes activitats puntuals que ja es duien a terme en el marc dels pràcticums del grau en Infermeria. Segons la directora del grau, Carme Valiente, "és important que els estudiants, a part de formar-se en habilitats tècniques i en l'aplicació dels coneixements teòrics propis de la infermeria i de les ciències de la salut, desenvolupin i potenciïn les habilitats emocionals i les soft skills perquè quan acabin els estudis se sentin empoderats, amb l'autoconfiança i l'autoestima que els seran necessàries per respondre als reptes diaris de la professió infermera". Els tests, afegeix Valiente, també ens aporten informació conjunta de cada promoció en relació amb les competències emocionals i ens ha de permetre veure com han evolucionat, millorat o desenvolupat després de quatre anys de participar en el programa.

El projecte de desenvolupament de les competències emocionals de l'alumnat d'infermeria va a càrrec de docents experts en aquest àmbit. Els responsables són el formador en habilitats directives i intel·ligència emocional, Carlos Bella; les infermeres i professores del grau Montserrat Vila i Montserrat Suriñach; i la també professora del grau i psicòloga, Marta Figueras.