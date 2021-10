Les Facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC han celebrat avui dijous, 30 de setembre, la cerimònia de graduació de la promoció del curs 2021. Una cerimònia que s'ha pogut fer presencialment al Teatre Kursaal de Manresa després que la pandèmia impedís celebrar amb normalitat la graduació de la promoció del 2020, que es va haver de limitar a un acte híbrid a les instal·lacions d'UManresa. La promoció 2021 està formada per 352 persones graduades en Fisioteràpia, Administració i Direcció d'Empreses, Mestre d'Educació Infantil, Infermeria, Logopèdia i Podologia. El padrí de la promoció ha estat Albert Giralt, director general de l'empresa Avinent. Els dos actes han aplegat més de 900 persones entre graduats i acompanyants. Durant les cerimònies s'han seguit totes les mesures sanitàries recomanades per evitar contagis per COVID. Els nous graduats en Fisioteràpia han comptat amb una cerimònia diferenciada ja que integren un grup molt nombrós, de 170 persones. Com que més de la meitat són de nacionalitat francesa, l'acte ha comptat amb la presència del cònsol general de França a Barcelona, Olivier Ramadour.

La presa de decisions ha estat el tema al voltant del qual ha girat la lliçó de comiat d'Albert Giralt. Segons Giralt, els estudis són només una eina i no un objectiu. Una eina imprescindible per a la presa de decisions que tothom ha de prendre en llibertat, per aconseguir els seus propòsits. "Hem d'evitar amagar el cap sota l'ala si volem fer avançar la societat ", ha dit, i ha afegit que cal ser valents per prendre decisions malgrat l'angoixa i les papallones a l'estómac que pugui generar haver d'escollir". El director general d'Avinent ha acabat compartint amb els nous graduats la guia que ha seguit sempre per a la seva presa de decisions: tenir en compte "la consciència del moment, entendre el factor temps, la capacitat d'anàlisi i el compromís humà, que és el més important de tot perquè les decisions que prenem acaben impactant en altres persones".

L'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda a tots els assistents. Aloy ha agraït als estudiants manresans que hagin optat per fer els seus estudis a Manresa, ja que la seva decisió contribueix a "retenir el talent" a la ciutat. A l'alumnat de fora també els ha agraït la tria i els ha dit que confia que hagin trobat en Manresa una ciutat d'acollida. L'alcalde ha posat en valor el paper de la universitat a la ciutat i l'ha definit com "un dels actius que genera qualitat de vida i benestar". El comiat de l'acte ha anat a càrrec del rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, que ha dit als graduats que des d'ara "ja sou acadèmicament adults". Baños ha aprofitat l'acte per expressar l'orgull que ha sentit com a màxim responsable de la universitat pel fet de tenir entre els graduats de la promoció persones que durant els pitjors moments de la pandèmia s'han ofert per treballar com a voluntaris, especialment alumnat de ciències de la salut.

En representació dels graduats, aquesta vegada han intervingut la fisioterapeuta de la promoció Lison Gateau, la infermera Mònica Garcia Polo, i la Mestra en Educació Infantil, Marta Rodríguez Porto. La dificultat que ha comportat estudiar en temps de pandèmia i els aprenentatges que han tret d'aquesta situació, els estudis com a entrenament per a "una carrera de fons que ara comença", els dubtes i la il·lusió d'iniciar els estudis i l'aventura que representa per als estudiants francesos deixar el seu país per venir a estudiar a Manresa han format part de les reflexions d'aquestes tres estudiants, que han agraït a docents, a la universitat i a les famílies el suport i acompanyament que han rebut durant la seva trajectòria com a estudiants.

Reconeixements als millors estudiants

La celebració ha inclòs el lliurament del premi al millor expedient acadèmics de la promoció 2021, un reconeixement que enguany ha estat per a la infermera Mònica Garcia Polo. Aquest és un reconeixement que atorga el Montepio de Conductors. Pel que fa a la resta de graus, el millor expedient acadèmic de Fisioteràpia l'ha rebut Lison Gateau, el d'ADE ha estat per a Sergi Sánchez Cuevas, el de Mestre en Educació Infantil per a Marta Rodríguez Porto, el de Logopèdia per a María José Vidal Torres i el de Podologia per a Francesc Corbi Soler. L'acte ha inclòs també el lliurament de la tercera edició dels Premis als Millors Treballs de Final de Grau, que patrocina Caixa d'Enginyers. Al grau en Fisioteràpia s'han atorgat dos premis: el primer a Mélanie Jean i el segon a Pau Martínez Martínez. Pel que fa al resta de graus s'han premiat els TFG de Sergi Sánchez Cuevas, graduat en ADE; Marta González Sangüesa, graduada en Mestre d'Educació Infantil; Claudia Sabata Font, graduada en Infermeria; Mathilde Faro, graduada en Logopèdia; i Francesc Corbi Soler, graduat en Podologia.

Una altra promoció marcada per la pandèmia

La promoció d'alumnat que va completar els seus estudis l'any 2021 ha hagut fer front a les dificultats d'estudiar un grau universitari convivint amb la pandèmia. A diferència de l'alumnat graduat l'any 2020, que va acabar els estudis de forma virtual, aquesta promoció ha pogut recuperar la presencialitat i acabar els estudis en un context més normalitzat.

De les 352 persones titulades, 170 s'han graduat en Fisioteràpia, 8 en Logopèdia, 26 en Podologia, 98 en Infermeria, 27 en Mestre d'Educació Infantil i 23 en Administració i Direcció d'Empreses.

Amb la promoció del 2021, UManresa ha format 6.461 persones.