La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha celebrat avui l'acte acadèmic d'inauguració del curs 2021-2022. L'acte, que s'ha fet al campus Manresa i que ha aplegat 170 persones distribuïdes en diferents espais, l'ha presidit el rector, Josep-Eladi Baños, acompanyat de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, de l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, de l'alcaldessa de Vic i presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, Anna Erra, i de la secretària general de la UVic-UCC, Anna Sabata.

La consellera Geis ha celebrat que l'acte d'avui hagi coincidit amb l'aprovació del Procicat del retorn al 100% de presencialitat a les aules universitàries. En el seu parlament ha elogiat el projecte de la UVic-UCC, de la qual ha destacat que "té una funció social d'arrelament al territori, un territori on neixen iniciatives innovadores i de qualitat". La consellera ha reconegut que una de les assignatures pendents de la seva conselleria és "com millorar el sistema de finançament de les universitats, com millorar les infraestructures de recerca del país i com garantir el relleu generacional a les universitats". Per a tot això, ha afegit, "el pressupost ens ha de permetre posar les bases i prendre les millors decisions per al país". "Espero que puguem ajudar en la consolidació de la UVic-UCC", ha dit.

En la seva intervenció, Geis ha assenyalat dos reptes importants. El primer, augmentar la transferència del coneixement per tal que arribi a la societat i perquè aquesta entengui el sentit d'invertir en recerca i universitats. El segon, "teixir les polítiques perquè el jovent tingui possibilitats de present i de futur a Catalunya; al jovent del país els devem moltíssim. Han de tenir horitzons".

El curs del contracte programa

Per la seva part, el rector Josep Eladi Baños ha fet referència també al finançament de la Universitat i ha dit que el curs 2021-2022 ha de ser el de la renovació del contracte programa. "Ja fa massa temps que en parlem sense poder-lo materialitzar i em consta que l'actual equip de la conselleria de Recerca i Universitats n'és conscient i ens ajudarà a aconseguir-ho", ha afirmat.

El rector de la UVic-UCC ha agraït l'esforç de tota la comunitat universitària els últims anys, que s'ha vist plasmat en resultats com el del rànquing Times Higher Education, uns resultats que "són un èxit extraordinari" al mateix temps que un "repte majúscul" per a l'any del 25è aniversari de la institució. Segons Baños, aquest curs "la UVic-UCC ha d'esdevenir una universitat encara més competitiva en els aspectes que li són propis: la docència, la recerca i la transferència de coneixement".

En l'acte han intervingut també l'alcaldessa de Vic i l'alcalde de Manresa, Anna Erra i Marc Aloy, que, a més, són presidents dels patronats de la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària Bages, respectivament. Erra ha fet referència a la incorporació d'Elisava a la UVic-UCC dient que "fa créixer la Universitat en termes de coneixement i d'abast geogràfic. La suma fa multiplicar els èxits. Som una universitat oberta i arrelada al territori". De la seva banda, Marc Aloy ha afirmat que la universitat constitueix "la suma d'esforços universitaris de caràcter municipalista, un orgull per a les dues ciutats que gràcies a la UVic-UCC ofereixen estudis en territoris sense universitat pública".

10 anys de l'Escola de Doctorat

Antoni Tort, director de l'Escola de Doctorat, ha estat l'encarregat d'impartir la lliçó inaugural titulada "Estudis de doctorat. Notes per a un aniversari", fent referència al desè aniversari de l'Escola de Doctorat, que es commemora aquest any. Tort ha explicat que l'Escola de Doctorat va néixer "per situar els estudis de doctorat al centre de l'activitat acadèmica de la Universitat, com una etapa possible i lògica; però sobretot com un àmbit diferenciat pel fet que la pràctica de la investigació és la seva raó de ser."

El director de l'Escola de Doctorat ha afegit que "pretenem ser una baula més de la millora de les condicions de vida de la ciutadania, reforçant les comunitats de recerca independents. La pandèmia ha posat en relleu les responsabilitats dels entorns acadèmics i de recerca". Ha remarcat que "l'important és desenvolupar sistemes i estratègies que combinin la qualitat de la recerca, de les estructures que l'han de facilitar i que tinguin en compte el desenvolupament personal i professional d'investigadors i investigadores així com el progrés dels seus projectes".

Reconeixement a la llarga trajectòria de col·laboració amb AMPANS

Durant la cerimònia s'ha fet el lliurament de la Medalla institucional de la UVic-UCC. El Consell de Govern de la UVic-UCC va proposar atorgar la medalla d'enguany a la Fundació AMPANS, distinció que ha estat recollida pel seu president, Sebastià Catllà. D'aquesta manera es vol retre homenatge a la llarga trajectòria de col·laboració de la Fundació amb la Universitat a partir d'iniciatives que posen en relleu objectius compartits de treball per al desenvolupament humà, social i professional de les persones, amb independència de les seves capacitats de partida.

De les iniciatives en destaca el programa UniversiMÉS, un programa que va néixer l'any 2016 amb l'objectiu d'apropar la Universitat a les persones amb discapacitat intel·lectual, oferint-los un espai de promoció de l'esperit crític i d'accés a continguts que incrementin i millorin les seves possibilitats de gaudir d'una vida més plena i rica d'experiències. La posada en marxa d'aquest programa ha estat una contribució a la creació d'un entorn universitari més inclusiu, en què la diversitat enriqueix les interaccions entre els diferents membres de la comunitat universitària. La Medalla també vol ser un agraïment a la relació de confiança construïda al llarg del temps i basada en la sensibilitat i el compromís comuns cap a les necessitats de la comunitat. Així mateix, representa un reconeixement a l'actitud proactiva que tant la Fundació AMPANS com la Universitat comparteixen per tirar endavant projectes viables, transformadors i de progrés social i humà.

En el transcurs de l'acte també s'ha projectat la videomemòria del curs anterior. L'acte s'ha completat amb el lliurament de les insígnies a les persones que es van jubilar el curs passat (Josep Turet Capellas, Carme Raurell Costa, Rosa M. Guitard Aced, Miquel Caballeria Suriñach, Miquel Tuneu Vila, Anton Granero Martínez i Miguel Pérez Silva), el lliurament dels Premis extraordinaris i als millors expedients i una breu actuació musical a càrrec de la violoncel·lista, Anna Soler Comas.