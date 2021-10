El grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) ha celebrat avui una nova edició de la jornada per a empreses ADE_Prèmium. Aquesta és una activitat que organitzen cada any els estudis amb l’objectiu de reconèixer el paper de les empreses col·laboradores d’aquest programa. La jornada és també el marc en el qual es desenvolupa la Fira-borsa de treball, durant la qual les empreses entrevisten estudiants del grau que tenen interès en fer una estada remunerada que contribueixi al seu aprenentatge en un entorn empresarial real i els serveixi com a experiència laboral. Aquest any, tant la fira com la jornada han tornat a la presencialitat i han comptat amb la intervenció de l’enginyer informàtic, Josep Maria Ganyet, que ha pronunciat la conferència titulada “El meu company de taula és un robot”.

En aquesta edició, 16 empreses col·laboradores del programa han entrevistat 24 estudiants del grau en ADE interessats a fer-hi l’estada de pràctiques. Els que no siguin seleccionats en les entrevistes d’avui podran optar a altres ofertes que les empreses col·laboradores del programa van oferint al llarg del curs.

“Portem robots de la potència de supercomputadors a la butxaca”

Josep Maria Ganyet, que és expert en intel·ligència artificial, enginyer informàtic, professor de la UPF, CEO de Mortensen.cat i col·laborador de RAC 1, ha dit durant la conferència que tenim tendència a “sobrevalorar l’impacte que té la tecnologia a curt termini i a minimitzar-ne el que pot tenir a llarg termini”.

Part de la xerrada ha servit per analitzar i intentar aclarir conceptes com robot o intel·ligència artificial i a mostrar amb exemples com estem envoltats de “robots” en el nostre dia a dia. Un robot, ha dit, és una màquina programable que fa una sèrie de tasques, però aquesta és una definició que també serviria per identificar persones que fan “feines automàtiques que podria fer millor que nosaltres qualsevol robot”. Les característiques que ha de tenir un robot, ha afegit, són disposar de sensors, tenir capacitat de decisió i d’actuació. Actualment, ha dit, estem envoltats d’aquest tipus de ginys. “Els mòbils que portem a la butxaca són més potents que el supercomputador Mare Nostrum de fa 10 anys i més potents que les computadores de la NASA quan l’home va trepitjar la Lluna”, ha explicat.

Durant la conferència ha repassat algunes de les aplicacions dels robots en el dia a dia. Ha parlat de les ciutats com grans processadors d’informació; dels robots que prenen decisions en cadenes de muntatge o en logística i que ordenen les tasques a fer a les persones; de les aplicacions de la intel·ligència artificial en l’automoció i la mobilitat; dels algorismes de les plataformes de contingut audiovisual; de la construcció amb la impressió 3D d’habitatges; de les aplicacions en el sector de l’agricultura i la ramaderia amb eines que permeten, per exemple, collir els enciams iceberg en el punt òptim de maduració o identificar porcs a través de la tecnologia del reconeixement facial; dels robots per a l’aprenentatge dels infants; d’aplicacions per al disseny industrial, la programació de codis o fins i tot, en l’àmbit artístic.

Ganyet ha finalitzat la seva intervenció afirmant que no ens ha de preocupar que les màquines intel·ligents dominin el món “perquè ja ho estan fent i a més s’ha demostrat que no cal ser gaire intel·ligent per aconseguir dominar-lo. Només cal ser intel·ligents per posar-la la IA al nostre servei”.

Reorientació dels estudis d’ADE

Marc Bernadich s’ha estrenat en l’acte com a director del grau en ADE d’UManresa, una responsabilitat que ha assumit coincidint amb l’inici del curs 21-22. Bernadich ha explicat que està treballant en un projecte de reorientació dels estudis, que serà una evolució del model pedagògic actual i que trencarà amb els models que estan funcionant actualment en aquest tipus d’estudis. “Serà un refinament del que hem fet fins ara, un canvi de perspectiva que posarà la simulació i l’empresa com a eixos fonamentals d’un nou model”, ha dit. Bernadich ha explicat que el projecte coincidirà amb la concentració en un únic edifici universitari de tota l’activitat relacionada amb el món de l’empresa i ha convidat les empreses Prèmium a donar-hi suport. “Us necessitarem”, els ha dit.

Un programa per preparar l’alumnat per als requeriments del món empresarial

El programa Prèmium es va crear amb l’objectiu d’aprofundir en la connexió entre l’aprenentatge que es fa a l’aula i la pràctica professional i per capacitar l’alumnat per adaptar-se al context en el qual operen les empreses. Entre d’altres avantatges, com accedir a cursos gratuïts d’anglès i a un segon idioma estranger, l’alumnat que s’acull a aquest programa té l’oportunitat de complementar la seva formació universitària amb estades remunerades de 300 hores de durada en alguna de les col·laboradores del programa que ofereixen llocs de treball adreçats a aquests estudiants.