És cert que els talons són els responsables de rebre la major part de càrrega de tot el cos, però això no hauria de justificar el dolor que sovint puguin provocar.

Normalment, les molèsties en aquesta zona del peu es desencadenen per diferents causes, sobretot relacionades amb un procés de sobrecàrrega: calçat molt pla i amb escàs esmorteïment, practicar activitat física sobre superfícies excessivament dures, augmentar la intensitat esportiva, escurçaments de la musculatura de la cadena posterior (bessons i soli, principalment), pronació excessiva del peu (caiguda dels peus cap endins), traumatismes sobtats i/o repetitius, entre d’altres.

A l’hora de realitzar un bon diagnòstic, cal tenir present la multitud d’estructures que poden veure’s afectades: des dels tendons, passant per músculs, ossos i lligaments. Les talàlgies, com n’hi diem tècnicament els podòlegs, poden irradiar-se cap al tendó d’Aquil·les i cap a la planta del peu, esdevenint un quadre dolorós que pot arribar a incapacitar una persona per caminar.

És important dur a terme una bona exploració, així com demanar proves diagnòstiques quan sigui necessari, ja que el dolor pot estar causat per esperons de calcani, bursitis, tendinitis o fascitis plantar, entre altres causes.

Cal dir que el dolor localitzat en aquesta zona sol aparèixer en edats adultes, però també hem de ser conscients que molts joves adolescents i esportistes poden desencadenar aquesta simptomatologia temporalment a causa d’alguns processos d’ossificació del calcani. Aquest procés patològic es coneix com Malaltia de Sever.

Com podem tractar aquesta afecció?

És primordial incidir en el calçat, que ha de posseir una sola ben esmorteïdora i amb una carcassa ferma, tot evitant calçats plans, de tela i que subjectin poc el peu. D’altra banda, és molt recomanable la confecció de suports plantars per tal de donar un millor recolzament al peu i augmentar l’absorció de l’impacte. És necessari millorar la trepitjada i repartir millor les càrregues. Amb unes plantilles fetes a mida, el problema se sol solucionar ràpidament.

Normalment, l’augment de dolor és produeix a l’inici del dia, coincidint sempre amb els primers passos. D’altra banda, a mesura que avança la jornada, les molèsties acostumen a remetre. És aconsellable posar-hi remei ben aviat, ja que aquest tipus de dolor pot arribar a convertir-se en crònic, fent que el tractament conservador no sigui tan efectiu i calgui combinar-lo amb alguna teràpia més invasiva, com podrien ser les infiltracions i fins i tot la cirurgia.

Així doncs, com a consells pràctics, haurem de pautar una sèrie d’estiraments específics pels bessons i soli, evitar caminar descalços, aplicar fred quan hi hagi simptomatologia aguda (per tal de reduir la inflamació), disminuir la intensitat d’activitat física i realitzar els canvis pertinents en el calçat. Això sí, sense oblidar d’acudir al podòleg per tal de rebre un tractament personalitzat i efectiu davant d’aquesta patologia tan molesta.