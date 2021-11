La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha investit doctor 'honoris causa' el publicista i fundador del grup Bassat Ogilvy , Lluís Bassat. La cerimònia s'ha fet aquest dijous a l'Atlàntida de Vic i vol ser un reconeixement a la trajectòria professional en publicitat, comunicació i màrqueting així com a la seva vessant filantròpica com a protector i col·leccionista d'art. Bassat ha dedicat el reconeixement als treballadors que ha contractat al llarg de la seva carrera i que l'han ajudat a "créixer". I ha centrat el discurs a desglossar els valors humans que han de tenir els professionals, tot esmentant les persones que l'han acompanyat.

"Mil gràcies per l'immens honor que em fan concedint-me aquest doctorat 'honoris causa'", afirmava tot agraint la presència d'amics i personalitats vingudes de diferents punts del país i de l'estranger. Bassat, que ha fet el discurs íntegrament en català, ha recordat el primer consell que li van donar quan es va associar a Ogilvy & Mather que deia, "si t'envoltes de persones més petites que tu, acabaràs essent un nan però sí ho fas amb persones més grans que tu, acabaràs essent un gegant". És per això que ha volgut dedicar el discurs a totes les persones que ha contractat al llarg de la seva carrera i que l'han ajudat a "créixer".

Bassat ha dedicat la seva intervenció a exposar els valors humans que els professionals de la comunicació han de tenir, al marge dels coneixements, per ser millors a la feina. Ha parlat de tenacitat, lleialtat, responsabilitat, ordre o saber escoltar, entre moltes d'altres. Unes qualitats que ha trobat en l'equip de professionals amb els que ha treballat i de qui ha anat esmentant els seus noms i algunes anècdotes. També ha destacat algunes de les campanyes publicitàries més exitoses o de les quals se sent més orgullós, com ara la campanya que alertava dels riscos mortals de combinar alcohol i gasolina i molt especialment la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992, un "espot de més de tres hores" que va organitzar. Per últim, ha reconegut també la tasca de la seva dona, Carmen Orellana, a qui ha agraït haver practicat i transmès aquests valors als seus quatre fills i també nets.

Un exemple a seguir

La proposta de nomenament va sorgir de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC) mitjançant el grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial. El seu degà, Josep Burgaya, ha afirmat durant la cerimònia que "no hi ha ningú que representi millor què significa la creació publicitària com ho fa Bassat" i el que ha passat en els últims 50 anys.

"Ho ha estat tot en aquest camp", amb campanyes reconegudes arreu del món, més de 400 premis nacionals i internacionals i per la seva capacitat d'exercir de "mestratge" en generacions de publicistes. Per Burgaya, "reuneix totes les condicions i valors que el fan un digníssim doctor 'honoris causa' i, al mateix temps, encarna aquells valors a transmetre entre els estudiants, com són "honestedat, exigència, qualitat, rigor, imaginació i especialment l'amor per una professió".

Entre els assistents, hi havia membres del món acadèmic, polítics com l'expresident del parlament Ernest Benach, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i representants d'altres universitats, entre altres autoritats.

La trajectòria de Bassat

Lluís Bassat (Barcelona, 1941) va fundar, el 1975, l'agència Bassat & Asociados. Al llarg de la seva trajectòria, ha ocupat els càrrecs de president del Grupo WPP Iberia i ha estat membre del consell d'administració d'Ogilvy Worldwide i de Telefónica Publicidad e Información, dels patronats de la Fundació Internacional Josep Carreras per a la lluita contra la leucèmia, de la Fundació Reial Automòbil Club de Catalunya o de l'European Council de la Universitat Ben-Gurion del Nègueb.

També ha estat vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i president del Consell Assessor de la Universitat Europea de Madrid, on ha estat professor. Bassat també és conegut per la seva passió per l'art i la seva afició al col·leccionisme. El resultat és una col·lecció privada de més de 300 obres d'art. L'any 2010 van difondre's al Museu d’Art Contemporani de Mataró a través de la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat.