Una versió del Lab 0-6 d'UManresa funciona des d'aquest mes de novembre a Tarragona, en el marc d'una col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili, el Campus Educatiu de Tarragona i el Departament d'Educació de la Generalitat. Està previst que 1.200 infants visitin aquestes instal·lacions fins al 21 de desembre i que juguin i experimentin amb la quinzena de propostes que s'hi han traslladat. Aquesta és la primera vegada que es fa una experiència d'aquestes característiques i és una prova del lideratge i l'expertesa de l'equip docent del grau en Mestre d'Educació Infantil del campus Manresa de la UVic-UCC en la promoció de l'educació científica a les primeres edats. En els pròxims mesos, el Lab 0-6 també farà estades a Lleida i Girona.

A Tarragona, el Lab 0-6 s'ha instal·lat al Complex Educatiu. En total el visitaran 18 grups escolars de les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès. A més dels 1.200 escolars, també està previst que el visitin 100 persones que estudien el Cicle Superior de Formació Professional de Tècnic en Educació Infantil, 30 alumnes de segon curs del doble grau d'Educació Infantil i Primària de la Universitat Rovira i Virgili i 154 professionals de l'educació, entre els quals hi haurà mestres, tècnics d'educació infantil i monitors.

Durant la seva estada a Tarragona, el Lab 0-6 ofereix dues propostes diferenciades. D'una banda, els infants poden jugar i experimentar amb una quinzena de propostes que promouen la mobilització d'idees científiques. Totes són generadores d'idees que posteriorment es poden continuar treballant a l'aula. Les propostes del Lab es complementen amb el Jardí de les Papallones, una sèrie d'activitats lúdiques basades en el jardí i en les necessitats de les papallones per completar el cicle vital.

Propostes similars a Lleida i Girona

Després d'aquesta primera experiència a Tarragona, les propostes del Lab 0-6 faran estada a dues ciutats més: Lleida i Girona. En el cas de Lleida, de la mà del Centre de Recursos Pedagògics, l'Ajuntament, la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida. S'hi instal·larà des del mes de gener, tornant de vacances de Nadal, fins a finals de febrer. A Girona hi anirà des de principis de març fins a Setmana Santa en col·laboració amb l'ICE de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la ciutat.

Gairebé sis anys portant ciència a les aules

El Lab 0-6 d'UManresa va néixer a principis de l'any 2016 amb l'objectiu d'impulsar i promoure l'educació científica a les primeres edats a l'aula. Cada any rep una mitjana de 15.000 infants que es desplacen a les instal·lacions d'UManresa per participar en activitats relacionades amb la ciència i l'experimentació. A més del treball que es duu a terme amb les escoles, el Lab 0-6 obre portes també al públic familiar, tot i que durant el període de la pandèmia ha estat tancat i no es reobrirà fins a finals del mes de desembre.

La pandèmia ha obligat també a reorientar les activitats, de manera que durant tot el curs passat, el Lab 0-6 va sortir de les instal·lacions i es va desplaçar a les escoles amb una proposta itinerant per continuar oferint una activitat de qualitat als centres. La tasca que es duu a terme en aquest centre es completa amb activitats de formació adreçades a docents interessats en portar la ciència a les aules i amb activitats d'investigació i recerca, com el Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge.