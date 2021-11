La Fundació Caixa d’Enginyers contribuirà a impulsar el projecte eHealthinking, liderat per UManresa – Fundació Universitària del Bages. Així consta en el conveni que han signat aquest novembre les dues fundacions.

eHealthinking és una plataforma d’emprenedoria concebuda com un viver d’idees innovadores i acceleradora, facilitadora i assessora de productes i serveis tecnològics d’impacte en el sector salut i social. La iniciativa té com a finalitat acompanyar iniciatives de solucions tecnològiques en salut i social des de la seva definició, passant per la seva caracterització, la dotació de recursos i capacitats i eines, fins a aconseguir que evolucioni i es converteixi en un producte o servei validat des del punt de vista empresarial.

El projecte es desenvolupa en tres fases. En una primera s’imparteix formació per a persones emprenedores amb projectes tecnològics d’impacte en el sector salut i social. Un cop rebuda aquesta formació, els projectes s’integren a l’acceleradora eHealthinking. Finalment, per al desenvolupament de les iniciatives, les persones emprenedores compten amb el suport d’un ecosistema d’empreses i entitats especialitzades en tecnologia, telecomunicacions, malalties cròniques i dependència, que presten el seu assessorament i expertesa per ajudar a convertir els projectes en productes o serveis aptes per ser llançats al mercat.

UManresa – FUB és la institució promotora d’aquest programa, que impulsa el Departament d’Empresa i Coneixement en el marc de Catalunya Emprèn i que compta amb finançament del Fons Social Europeu. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Fundació Althaia, Avinent Corporate, EAP Centelles – Osona Sud, Ajuntament de Manresa, Eurecat, la Cambra de Comerç de Manresa, l’ICS Catalunya Central, i la Unió Consorci Formació. A través del conveni signat, la Fundació Caixa d’Enginyers se suma al conjunt d’institucions compromeses amb l’impuls a aquest projecte.

La col·laboració s’emmarca dins dels objectius de la Fundació Caixa d’Enginyers de generar impacte social a través, entre d’altres, d’aprovar i impulsar projectes enfocats en el desenvolupament de solucions reals i aplicables que donin resposta als reptes i problemes socials actuals.

Donar resposta als reptes plantejats per la cronicitat

La plataforma neix com a resposta als nous reptes al voltant de les malalties cròniques i la dependència, que requereixen de solucions enfocades a facilitar la comunicació i a desenvolupar eines tecnològiques adaptades a les problemàtiques i necessitats derivades de la cronicitat. Aquest nou enfocament requereix d’una integració efectiva de tots els protagonistes: afectats, cuidadors, familiars, professionals de la salut i socials, associacions de malalts, associacions de familiars, centres hospitalaris, centres sociosanitaris, centres d’atenció primària, empreses tecnològiques i del sector, sistemes de salut, entitats governamentals, ONGs, centres de recerca, centres d’innovació i personal investigador que integrin noves visions centrades en la salut.

En aquest complex ecosistema és molt important que les noves tecnologies facin més àgils i fàcils els processos i fluxos relacionats amb la informació que es genera i que circula des de totes les fonts i en totes les direccions. Aquestes tecnologies són clau en el diagnòstic, pronòstic, tractament, seguiment, evolució i avaluació de les afectacions i la socialització de les persones implicades i afectades i tenen un impacte directe en la qualitat de vida i control de molts processos relacionats amb la malaltia i la dependència.

Aquesta situació posa sobre la taula la necessitat de generar moltes idees tecnològiques, sorgides de l’anàlisi de la millora de processos i que aportin solucions directes als problemes, al mateix temps que s’adaptin a les necessitats del pacient, la realitat dels sistemes de salut i a les característiques dels productes sanitaris i socials.