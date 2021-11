El suport econòmic de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i de BBVA ha fet possible que, un curs més, persones amb altres capacitats tinguin l'oportunitat d'integrar-se a la universitat per ampliar els seus coneixements socials i culturals. El programa UniversiMÉS, pioner a l'estat espanyol i amb una trajectòria de tres promocions titulades, s'ha reprès aquest mes d'octubre amb 34 persones que avui dimarts han rebut les beques que els faciliten l'accés a aquesta formació, que és realitat gràcies a la col·laboració i implicació de les entitats d'estalvi amb la Universitat i la Fundació AMPANS.

L'acte ha comptat amb la presència del director general de la Fundació Universitària del Bages – UManresa, Valentí Martínez, de la directora de centre banca comercial BBVA Manresa, Cristina González, del president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, i del president d'AMPANS, Sebastià Catllà.

"Si la societat és diversa, la universitat també ho ha de ser", ha dit el director general de la FUB – UManresa, Valentí Martínez, que ha recordat a tot l'alumnat que aquesta és "una oportunitat única de ser capaços de continuar creixent com a persones" i que aquesta oportunitat s'ha d'aprofitar tant pel que fa als privilegis com a les responsabilitats: el privilegi d'aprendre i la responsabilitat d'aprofitar bé aquest coneixement; el privilegi de formar part de la comunitat universitària i la responsabilitat de formar-ne part activament; i el privilegi de créixer com a persones i la responsabilitat de compartir aquest coneixement".

En representació d'AMPANS, el seu president, Sebastià Catllà, ha afirmat que UniversiMÉS dona l'oportunitat a tothom d'exercir "el dret a aprendre, a fer-ho dels millors i en un entorn de qualitat com és la universitat". Segons Catllà, una de les claus de l'èxit del programa són les beques concedides per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, que des de fa cinc anys s'han implicat en aquest projecte inclusiu. A la universitat, Catllà li ha agraït que hagi estat "pionera i innovadora i un exemple que han seguit altres universitats" en benefici de la inclusió de persones amb altres capacitats.

El president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, ha destacat la valentia de totes les persones que formen part de l'alumnat del programa. Els ha esperonat a continuar aprenent i a "tenir confiança per continuar desenvolupant-vos, que és la manera d'evolucionar com a persones". Ribera ha assegurat que la Fundació que presideix se sent orgullosa de formar part d'UniversiMÉS, un "exemple que universitat, cultura i les persones van de la ma".

Cristina González, directora de centre banca comercial BBVA Manresa, ha reiterat el "suport i compromís" de l'entitat bancària amb el programa, que vetlla per les persones més vulnerables i amb més dificultats d'inserció social. Segons González, UniversiMÉS "enriqueix l'alumnat, però també tota la comunitat universitària". Ha aprofitat les seves paraules per recomanar als alumnes que mantinguin la il·lusió per aprendre, que creguin en ells mateixos, que sàpiguen demanar ajuda quan calgui i que mantinguin la curiositat i la motivació, així com l'esperit crític.

En nom de l'alumnat de la promoció que fa el segon curs del programa, Sandra Plans, ha agraït poder participar-hi i ha reconegut la tasca que fan els docents. També ha assegurat sentir-se contenta i motivada de formar part d'UniversiMÉS.

La quarta i la cinquena promoció d'UniversiMÉS

Les beques que s'han lliurat són les corresponents a les 18 persones que aquest curs completen la seva formació en el marc del programa, que es va reprendre el curs passat amb activitats presencials després d'un any d'aturada a causa de la pandèmia. Aquestes divuit persones, procedents dels municipis de Manresa, Vic, Taradell, Manlleu, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta i Gurb formen part de la quarta promoció d'aquest programa.

També s'han lliurat les beques a les 16 persones que s'han incorporat per primera vegada al programa i que formaran part de la cinquena promoció d'UniversiMÉS. Es tracta de persones de Manresa, Taradell, Vic, Castellar del Riu, Sant Fruitós de Bages, Navàs i Tona.

Un programa resultat de la suma de compromisos

UniversiMÉS és un programa resultat de la implicació de la fundació AMPANS, BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i UManresa-FUB. La formació que rep l'alumnat del programa està adaptada i inclou continguts relacionats amb l'actualitat del món i de l'entorn, amb l'economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia. La formació es fa en sessions quinzenals de 3 hores de durada que es duen a terme a la Universitat i que es complementen amb sortides relacionades amb els temes que s'han treballat prèviament a l'aula.