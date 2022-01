Lleida és la segona ciutat que acull una versió del Lab 0_6 i de les seves propostes per promoure l’acostament a l’activitat científica a infants d’entre 3 i 6 anys. Des de l’11 de gener i fins al 25 de febrer, prop de 1.500 infants passaran pel Marcat del Pla de Lleida per jugar i experimentar amb la quinzena de propostes del Lab 0_6 que s’hi han traslladat. La proposta ha estat possible gràcies a la col·laboració amb la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida, el Departament d’Educació i la Paeria.

Aquesta és la segona estada fora de Manresa del Lab 0_6. La primera va ser a Tarragona entre els mesos de novembre i desembre i hi van passar 1.183 infants. Segons la directora del grau en Mestre d’Educació Infantil del campus Manresa de la UVic-UCC, Montserrat Pedreira, la valoració d’aquella primera experiència “ha estat molt positiva per part de tothom, fins al punt que aquesta ciutat ja es planteja la creació d’un espai d’experimentació i ciència com el Lab que sigui permanent”.

Com en el cas de Tarragona, la proposta Exploració al Lab consisteix en una hora i mitja d’acostament a l’activitat científica. La sessió comença amb una breu presentació i continua amb una hora d’interacció dels infants amb totes les propostes. Al final de la sessió, els infants i les mestres posen en comú idees sorgides de les propostes amb l’objectiu que es continuïn treballant a l’escola. L’objectiu és sempre promoure una mirada científica sobre fenòmens del món.

El mes de març, a Girona

Després de Tarragona i Lleida, les propostes del Lab 0_6 faran estada a Girona. Amb la col·laboració de la Universitat de Girona, l’Ajuntament i el Departament d’Educació, les propostes de ciència i experimentació estaran obertes als infants de la demarcació entre el 2 de març i el 8 d’abril al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Sis anys portant ciència a les aules

El Lab 0_6 d’UManresa va néixer a principis de l’any 2016 amb l’objectiu d’impulsar i promoure l’educació científica a les primeres edats a l’aula. Cada any rep una mitjana de 15.000 infants que es desplacen a les instal·lacions d’UManresa per participar en activitats relacionades amb la ciència i l’experimentació. A més del treball que es duu a terme amb les escoles, el Lab 0_6 obre portes també al públic familiar, tot i que durant el període de la pandèmia ha estat tancat i no es reobrirà fins a finals del mes de desembre. La pandèmia ha obligat també a reorientar les activitats, de manera que durant tot el curs passat, el Lab 0_6 va sortir de les instal·lacions i es va desplaçar a les escoles amb una proposta itinerant per continuar oferint una activitat de qualitat als centres. La tasca que es duu a terme en aquest centre es completa amb activitats de formació adreçades a docents interessats en portar la ciència a les aules i amb activitats d’investigació i recerca, com el Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge.