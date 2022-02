El geògraf i historiador, Francesc Comas Closas, i l'Associació l'Era, dedicada a la divulgació i promoció de la producció agroecològica i l'agroecologia són els guanyadors de la sisena edició del Premi Séquia, convocats per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa. Els guardons tenen com a objectiu reconèixer persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana i que són continuadores de l'esperit dels impulsors de la Séquia. El lliurament del premi es farà el proper 15 de febrer, al Museu de la Tècnica de Manresa, en el marc del programa de la Festa de la Llum. Durant l'acte, els guanyadors rebran una escultura de l'artista manresà Ramon Oms i se'ls convidarà a signar al llibre d'honor del guardó.

Premis que reconeixen la tasca de divulgació

El guanyador de la categoria individual del Premi, Francesc Comas Closas, és geògraf i historiador i ha exercit com a professor tant a l'ensenyament primari, com al secundari i en l'àmbit universitari. Comas és autor de materials didàctics, monografies i articles sobre la història de Manresa i ha estat un gran divulgador del patrimoni i la història local manresana. Els valors que segons el jurat el connecten amb l'esperit dels constructors de la Séquia són el treball generós en favor del bé comú, especialment en la divulgació del patrimoni i la història de la ciutat, i la tenacitat i perseverança demostrats en el treball de la seva documentació i divulgació.

El premi col·lectiu s'atorga enguany a l'Associació l'Era, una entitat que formen més de 300 persones vinculades al sector agrari i compromeses amb un futur més sostenible. Aquesta associació, que des de la seva creació s'ha dedicat a la divulgació i la promoció de la producció ecològica i agroecològica, ha dut a terme una destacada tasca de cerca, multiplicació, conservació i difusió de varietats autòctones de plantes per fomentar-ne el conreu i ús alimentari. També treballa en la divulgació de pràctiques i tècniques de producció ecològica, ús d'energies renovables, de bioconstrucció i d'autosuficiència, en general.

Segons el jurat, aquesta entitat connecta amb els valors del premi per la visió comunitària i l'enfocament local d'un treball orientat a la construcció d'un futur més sostenible, per la capacitat de sumar esforços per tirar endavant projectes ambiciosos i de gran impacte ecològic amb recursos limitats i per la creativitat en el plantejament de solucions per fer viables els seus projectes i fer-los accessibles al conjunt de la població.

El jurat del Premi Séquia 2022 ha estat integrat per Montserrat Casanovas, en representació de l'Associació de la Misteriosa Llum; Anna Crespo, en representació de l'Ajuntament de Manresa; Dolors Jané, en representació de Casal Cultural Dansaires Manresans, entitat administradora de la festa de la Llum 2022; Laia Muns, en representació de la Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Sèquia; i Àngels Fusté, en representació de la Fundació Universitària del Bages.

Cinc anys premiant els continuadors dels valors dels manresans de la Séquia

En les edicions anteriors, els premis s'han lliurat a Pere Garcia (a títol pòstum), a la Cooperativa Mengem Bages (2017); al metge i investigador Pere Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines (2018); a Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant'Egidio (2019); a Anna Rotllan i el CAE, formació i serveis socioculturals (2020); i a la directora de Càritas, Josefina Farrés, i als moviments informals i autogestionats que van ajudar en temps de Covid-19 a Manresa (2021).