“El món de l'educació és un món d'emocions”. Així va arrencar la docent i exdirectora de l’Escola Virolai, Coral Regí, la seva intervenció al diàleg sobre lideratge escolar de l’Àgora Educació 2022. Regí va conversar durant una hora amb el director de l’Escola Octavio Paz, Xavier López. Junts van reflexionar sobre qui és un líder escolar, per què són necessaris aquests lideratges, les característiques que ha de tenir un bon líder i com fomentar-los per avançar en la transformació educativa. Mig centenar de persones van seguir la conversa i les aportacions d’aquests dos experts, que en el seu exercici professional han exercit i exerceixen com a líders de projectes educatius d’èxit. Posar l’alumne al centre i tota la resta girant al voltant d’aquesta prioritat i que el lideratge sigui compartit van ser dos dels eixos centrals de la conversa.

Per què són necessaris els lideratges escolars?

Una de les qüestions a les quals es va donar resposta durant la conversa va ser la necessitat dels lideratges a les escoles. Segons Xavier López, els lideratges són necessaris perquè vivim un moment de transformació, perquè l’escola ha de reivindicar els valors de la societat del benestar i perquè “hem de donar resposta a un món boig i malalt”. Per això, un bon líder escolar ha d’estar sempre repensant el que fa i saber adaptar-se als canvis. Per a Coral Regí, a les escoles “calen líders que encapçalin un projecte que no és seu, sinó col·lectiu” i que siguin capaços “d’encomanar el somni perquè sigui un somni de tots. S’ha de passar d’un projecte dels directors a un projecte de tots”. En aquest sentit, segons Regí, va apuntar la necessitat que un projecte de transformació educativa no es pot fer des del despatx del director i que tampoc es pot fer amb pressa, “és com fer un bon guisat, el “slowly” de l’educació”.

Com ha de ser un líder escolar?

Un bon líder escolar és una persona que sap ser un “amic crític constructiu”, una persona que sàpiga treure el millor de tot l’equip perquè cada persona sigui líder en el seu àmbit de competència, que promogui la cultura de centre i que impulsi la formació i la comunicació. Aquestes són les característiques que segons Xavier López ha de tenir una persona que vulgui encapçalar un lideratge escolar, “que no ha de donar respostes, sinó obrir preguntes que ajudin a construir un projecte educatiu i ha de saber celebrar els èxits i posar-los en valor”. Un líder escolar ha de saber també teixir complicitats amb tota la comunitat educativa i “el mestre és només una peça d’aquest engranatge. Cal que l’infant digui el que sent i se senti escoltat”. En aquest sentit, Coral Regí va voler deixar clar que a l’escola, qui és el centre, no és l’equip de docents, sinó l’alumnat. “Les escoles existeixen perquè els alumnes aprenguin i no perquè els professors ensenyin”.

Altres característiques d’un bon líder escolar són la sensibilitat i l’esperança. Regí va afirmar que les persones que es dediquen a l’educació han de ser persones optimistes i que sàpiguen tractar les persones. En aquesta línia, López va dir que un bon líder ha de saber engrescar els infants perquè visquin l’aprenentatge com una oportunitat de saber més.

Un bon líder ha de tenir també una mirada de gran angular, tenir iniciativa i autocontrol i estar obert a les aportacions d’altres. De vegades, va afegir Xavier López, ha de tenir “un punt de coach i un de visionari” i ha de ser “més pedagògic que tècnic”. Per tot plegat, Coral Regí defensa directors d’escoles que sàpiguen combinar la visió d’unes “ulleres progressives per veure-hi de lluny i de prop i que no estiguin tancats al despatx”. Un director, va afirmar, “ha d’entendre, carregar-se i encarregar-se de la realitat”.

Lideratges compartits i no replicables

“La conserge i la cuinera de l'escola també han de ser líders. Cal despertar els talents de cadascú per ajudar a construir un projecte educatiu comú”. Tant López com Regí van defensar que el lideratge d’un projecte educatiu requereix de la implicació de tothom, també de les famílies, i de la concepció d’un centre educatiu 360, amb un entorn de comunitat educativa que s’allargui durant les 24 hores del dia.

Durant la conversa, els dos ponents van defensar escoles vives, que adaptin el projecte a la realitat de cada entorn i per això van apostar per l’autonomia de centre i van aconsellar defugir la rèplica de projectes educatius d’èxit, perquè cada realitat és diferent. Regí ho va definir amb una metàfora: “L’escola ha de sonar com una orquestra de jazz. La melodia la posa el director, però cada músic l’ha d’interpretar a la seva manera”.

Com es pot fomentar el lideratge escolar?

Fer difusió de les bones pràctiques és una de les vies per fomentar el lideratge escolar perquè l’objectiu no ha de ser només transformar una escola “sinó transformar l’educació”, va dir Coral Regí. En aquest sentit, durant el diàleg es van reivindicar més recursos per posar en valor aquest lideratge i per garantir l’estabilitat dels equips docents, que és bàsica per desenvolupar projectes transformadors. En aquest sentit, i referint-se a la mobilitat docent, Regí va reivindicar que “es prioritzin els drets dels alumnes als drets laborals dels docents”.

Escola i religions, tema del proper diàleg

El cicle de diàlegs es reprendrà el proper 24 de febrer amb una conversa dedicada a analitzar les religions a l’entorn escolar. Hi intervindran Clara Fons, sociòloga i escriptora, i Agustí Lleyda, mestre jubilat.

El cicle de diàlegs, una dotzena en total, s’allargarà fins al mes de novembre. Després de parlar-hi de la relació entre Escola i Religions també s’hi abordaran qüestions com l’Ofici de Mestr@, Educació 360, Eines digitals, Escola i filosofia, La bellesa de la vida, Escola i cultura, Escola i Transformació comunitària, Escola i Societat i Innovació per a la transformació.