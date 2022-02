La Fundació Universitària del Bages-UManresa fa una crida per a projectes d'start-ups, preferentment vinculades als sector salut i social, i amb necessitat de finançament. La convocatòria d’aquesta ronda de finançament es fa en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT BAGESS i serà la primera que fa el grup de Business Àngels Manresa/Bages. El termini de presentació de projectes es tanca el 13 de març i la ronda d’inversió està programada per al dia 28 d’abril.

L’objectiu de la convocatòria és accelerar projectes d’empreses emergents amb productes o serveis d’alt impacte en els àmbits de la salut o social. Els projectes han de donar resposta a necessitats o plantejar solucions a problemes relacionats amb persones que viuen amb dependència o cronicitat i el seu entorn cuidador més proper. A més d’accedir a finançament, les empreses seleccionades podran entrar en contacte amb persones expertes en l’àmbit d’aplicació de la seva solució i fer xarxa amb entitats del mateix sector i amb altres propostes finalistes.

La selecció dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de persones expertes en matèria de tecnologia en els àmbits de la salut i social.

Inversors del territori per a projectes estratègics

L’aportació de recursos per als projectes anirà a càrrec del Grup de Business Angels de Manresa/Bages, del qual la FUB-UManresa forma part. Es tracta d’un grup d’inversors constituït recentment amb la voluntat d’impactar en la promoció de projectes, productes i serveis que donin resposta a reptes, problemàtiques i necessitats relacionades amb la dependència i la cronicitat. Aquest grup invertirà tant en projectes emprenedors de la iniciativa eHealthinking, la plataforma d'emprenedoria centrada en el desenvolupament i acceleració de projectes tecnològics d'alt impacte en salut i social impulsada per UManresa, com en altres iniciatives que tinguin la mateixa filosofia i sensibilitat.

El PECT BAGESS

El PECT BAGESS (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Big data, Anàlisi, Gestió i Estratègia en Salut i Social) va ser aprovat l’any 2021 per la Generalitat amb l’objectiu d’impulsar un clúster de salut digital i de millorar l’atenció a la dependència i la cronicitat. Liderat per l’Ajuntament de Manresa, és un projecte compartit per la Fundació Sant Andreu Salut, Fundació Althaia, el centre tecnològic Eurecat, ICS Catalunya Central / IDIAP Jordi Gol, Fundació Universitària del Bages, Fundació Ampans, el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació (UCF), l’Associació Catalana d’Entitat de Base Associativa (ACEBA) i la Fundació TIC Salut Social. El projecte compta amb pressupost de 2.762.752 euros i una subvenció d’1.381.376 euros, procedent de la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte té un doble objectiu. Per una banda millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques i, per l’altra, impulsar una transformació econòmica de la comarca centrada en la transició digital del sector salut i social tant públic com privat, que el faci més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat. La finalitat no és altra que la creació d’un ecosistema dinàmic en salut digital al Bages que, amb la col·laboració de diverses entitats del territori, i a través de la recerca i implementació de solucions digitals integrals i innovadores, generi un nou model d'atenció en salut i social més eficient i de qualitat a la comarca, i que sigui exportable a altres territoris en forma d’Agenda Compartida.