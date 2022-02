Dos anys després de la darrera campanya de donació de sang que es va fer al campus Manresa de la UVic-UCC, el Banc de Sang i Teixits i UManresa – FUB reprenen el proper 17 de febrer aquesta activitat. Les campanyes de donació de sang van ser habituals a UManresa durant deu anys seguits, però es van haver d’aturar a causa de la pandèmia. El Banc de Sang i Teixits tornarà a desplaçar personal durant tota una jornada a les instal·lacions d’UManresa per fer accessible la donació a tota la comunitat universitària. Serà a les aules AF01 i AF05 de l’edifici principal, entre les 9 del matí i les 20 h, ininterrompudament. Les persones interessades en participar-hi ho podran fer anant directament a les aules o reservant hora en aquest enllaç.

La campanya s’adreça a tota la comunitat universitària. La Universitat sempre ha estat oberta a col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits en el marc del compromís i la implicació de la institució en la difusió i sensibilització sobre la importància de donar sang.

10 anys de donacions

UManresa – FUB té una llarga tradició de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. Des de l’any 2010 fins a l’any 2020 s’hi han fet un total de 20 campanyes, dues cada any. La darrera va ser el gener de 2020 i fins ara no s’han pogut reprendre a causa de la pandèmia. Aquesta darrera va ser especial, perquè va comptar amb la implicació de l’alumnat del grau en ADE, que es va fer càrrec de la campanya de Màrqueting, aconseguint 154 donacions de sang.

En aquests 10 anys, 2.077 persones han donat sang, de les quals 829 es corresponien a persones que donaven per primera vegada. L’any que la crida a les donacions va tenir més bon resultat va ser el 2010, quan es van registrar 199 donacions en un dia.

Aconseguir nous donants entre els joves

Un dels objectius de la campanya de donació de sang a la Universitat és captar nous donants joves per renovar el grup de persones que tenen l’hàbit de donar sang periòdicament. Segons el Banc de Sang i Teixits, cada any un 30% dels donants habituals es donen de baixa com a donants per diversos motius i per això és imprescindible el paper de les persones joves. Els únics requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys i pesar 50 kg o més. Les dones poden donar sang tres cops l’any i els homes, quatre. És imprescindible portar un document identificatiu a l’hora de fer la donació.