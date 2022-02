El Centre d’Innovació en Simulació d’UManresa (CISARC), a través del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE), ha format 16 docents de l’Institut Cal·lípolis de Tarragona en la metodologia de la simulació. Aquest curs escolar és el primer en què el CISARC dona resposta a la demanda de centres de formació professional interessats a introduir la metodologia de la simulació a les aules ja que, fins ara, els destinataris principals dels seus cursos eren sobretot hospitals i empreses. Els primers contactes amb els centres educatius ja es van realitzar durant el curs passat. El Departament d’Educació va promoure la realització de diferents formacions arreu de Catalunya amb l’objectiu d’estendre l’ús d’aquesta metodologia entre els docents que imparteixen formació en cicles formatius, especialment de l’àmbit sanitari. Amb la realització d’aquests cursos, UManresa contribueix a la millora de la qualitat de la docència en la formació professional al conjunt del país a través d’una metodologia formativa pròpia en la qual el CISARC i els seus professionals són experts.

Durant la formació que s’ha dut a terme a Tarragona aquest mes de febrer, els docents han après a generar entorns immersius i d’aprenentatge estimulants, han treballat específicament l’aplicació de la metodologia en la formació professional, han adquirit coneixements per generar experiències de simulació al centre i han treballat com realitzar un bon debriefing posterior a la realització de la simulació.

Una metodologia que ajuda a adquirir competències professionals

La coordinadora pedagògica de l’Institut Cal·lípolis, Carme Prades Mulet, ha explicat que la intenció del centre és que la metodologia de la simulació s’incorpori com a eina d’aprenentatge al cicle formatiu de grau mitjà d’emergències sanitàries, amb la voluntat, més endavant, que sigui “transversal a totes les famílies professionals del nostre centre: sanitat, imatge personal i activitats esportives”. Segons Prades, la simulació ofereix moltes possibilitats perquè “és una eina formativa molt potent, fa que l’alumnat reflexioni sobre la seva pràctica, incrementa la comprensió i la retenció de conceptes teòrics, permet la consecució de competències clau i genera un clima de col·laboració a l’aula”.

Aquest centre, que fa anys que ha incorporat metodologies amb caràcter competencial a l’aula, va ser la seu d’un dels cursos que, a través del Departament d’Educació, es van dur a terme a diferents punts del país per impulsar l’ús de la simulació i donar-la a conèixer entre el professorat de formació professional, especialment de l’àmbit de les ciències de la salut. Va ser a través d’aquest primer contacte amb la metodologia que el centre va optar per continuar apostant per la formació dels docents en simulació. L’Institut Cal·lípolis va rebre una beca de 55.000 euros del Ministerio de Educación per habilitar un aula tecnològica com a aula de simulació, però, per disposar d’unes instal·lacions com aquestes, cal tenir personal preparat per utilitzar-la. Així doncs, per posar-la en marxa, feia falta una formació específica dels docents de manera que fossin capaços d’incorporar la metodologia dins del model d’ensenyament-aprenentatge del centre, explica Carme Prades.

La simulació en la Formació Professional

Antoni Llobet, adjunt a Direcció general de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i responsable del CIFE, valora la contribució que el campus Manresa de la UVic-UCC realitza en l’àmbit de la formació de mestres i professorat tant del territori com del conjunt del país. “La simulació ofereix als docents un canvi de visió bo i posant l’alumne en el centre en el procés d’aprenentatge”, explica Aida Camps, responsable del CISARC d’UManresa. A diferència d’altres formacions enfocades a l’entrenament de professionals, aquesta se centra en l’aprenentatge i en donar eines als docents que l’afavoreixin.

La simulació hauria de ser una metodologia imprescindible en la formació de tots els professionals de l’àmbit clínic, explica Aida Camps, especialment quan es tracta d’intervencions que tenen incidència en la seguretat del pacient. L’ús de la simulació permet reduir la distància existent entre la teoria i la pràctica i millora la consolidació dels aprenentatges. Des del punt de vista de l’alumnat, haver rebut formació seguint la metodologia de la simulació permet fer un salt a l’àmbit professional amb molta més seguretat.

Formació per encàrrec del Departament d’Educació

Entre el curs passat i l’actual, a través del Departament d’Educació, el CISARC va impartir formació en simulació als territoris de Barcelona, Tarragona, la Catalunya Central, el Vallès Occidental, Lleida i Girona. De 40 hores de durada, cada curs incloïa sessions virtuals sincròniques i sessions presencials. Les sessions presencials es van desenvolupar en centres de Formació Professional del territori i van anar a càrrec d’un equip de professionals del CISARC que s’hi va desplaçar. El curs de la Catalunya Central es va desenvolupar a les instal·lacions del CISARC, ubicades a l’edifici de la Clínica Universitària d’UManresa-FUB.