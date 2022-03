Tot fa olor de nou. Només hi falta mobiliari i que comenci a bullir d’activitat. I això serà ja. La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) ja té les claus de l’edifici de la FUB4, el que acollirà tot el relacionat amb els estudis d’Educació Infantil i els serveis que presta. Amb llar d’infants inclosa que ja obrirà el curs vinent, i espais molt més amplis pels laboratoris d’experimentació i ciència, els LAB.

Ahir es va dur a terme l’acte simbòlic de lliurament de claus de l’edifici. El representant de l’empresa constructora d’Aro, Jordi Tragant, va lliurar la clau mestre de l’equipament, la que obre totes les portes del nou equipament, al director general de la FUB-UManresa, Valentí Martínez. Exactament 9 mesos i 9 dies després de la signatura del contracte per a la seva construcció. Era previst que l’obra s’enllestís en 10 mesos. S’han avançat tres setmanes. Ha costat prop de 4 milions d’euros que ha aportat la pròpia institució universitària.

A més a més del lliurament de claus, ahir hi va haver una visita informal al nou edifici d’un color verd intents, amb làmines de fusta a les finestres, que s’integrarà a la fesomia de l’avinguda Universitària de Manresa i ja forma part del campus Manresa de la UVic-UCC. És entre la Clínica Universitària i la residència d’estudiants.

L’arquitecte del nou edifici, Manel Parés, va fer de guia de la visita en la qual hi van participar responsables de la FUB-UManresa, encapçalats pel seu director general, Valentí Martínez, i també d’Educació Infantil. «L’edifici ja és nostre a tots els efectes», va dir Martínez a l’inici de la visita.

Col·laboració d’equips

L’equip d’Educació Infantil ha col·laborat estretament amb l’arquitecte i l’empresa constructora per fer un edifici a mida i d’acord amb les seves necessitats actuals i futures. Ahir, al veure el resultat ja sense obres entremig, hi va haver moments d’emoció, abraçades i també aplaudiments.

La FUB4 és un edifici de planta baixa i dos pisos. L’adjunt a la direcció general, Antoni Llobet, va destacar que una de les singularitats del nou equipament universitari és que dues d’aquestes tres plantes es destinaran a serveis a la comunitat com la llar d’infants, el centre de formació de mestres o els laboratoris d’experimentació, el LAB. Fins ara estava pensat per a nens i nenes de 0 a 6 anys. Amb l’espai que ha guanyat, s’ampliarà també dels 6 als 12. El segon pis «és pròpiament d’ús intern dels estudiants que estem formant», els qui segueixen el grau d’Educació Infantil o el cicle formatiu superior.

Integrat, però independent

Integrat a l’edifici, però en una part diferenciada, hi ha la nova llar d’infants. El pròxim 30 d’abril és previst que s’hi faci una jornada de portes obertes. S’hi entra a través d’una mena de porxo al costat de l’entrada principal de l’edifici.

Compta amb un gran espai central «on s’hi farà tota l’activitat comunitària», va explicar Parés, i al seu voltant hi ha les tres aules per a nens i nenes de 0 a 2 anys. Totes tenen accés a un petit pati exterior. El despatx de direcció és a prop de l’entrada i compta amb altres espais de serveis i també una aula amb una entrada independent des de l’exterior perquè es pugui utilitzar fora de l’horari estrictament escolar o bé els caps de setmana. Es pensa, per exemple, en una escola de pares que pugui organitzar diverses activitats. El sostre està especialment dissenyat per evitar que ressoni.

A la planta baixa de la FUB4 hi ha la recepció, despatxos i és on hi anirà el Centre d’Innovació i Formació en Educació, el CIFE, entre altres serveis.

La primera i la segona planta tenen una estructura similar. Hi ha un passadís central «per distribuir tant la circulació de persones com les instal·lacions i serveis, i les zones d’aules i despatxos». A una banda hi ha els despatxos, seminaris, aules petites i lavabos. A l’altre, la més ampla i que dona al cantó de la Clínica Universitària, les aules.

S’amplia el LAB

A la primera planta crida l’atenció les dues grans aules que ocupen de banda a banda l’edifici. És on hi anirà el LAB, el laboratori d’experimentació i ciència per a infants. N’hi ha dues perquè hi ha la voluntat d’ampliar al laboratori. Fins ara era per nens i nenes de 0 a 6 anys, i a partir d’ara n’hi haurà una altra per a joves de 6 a 12. Totes dues compten amb aules més petites de suport, i el paviment són de colors diferents. Un és groc i l’altre blavós. «És per donar-hi personalitat a cadascú i una identificació pròpia. És una simbologia austera i mínima», va explicar l’arquitecte Parés.

A la primera planta hi ha una sortida a una terrassa que queda a la mateixa alçada que el carrer Ramon Iglesias, el que hi ha darrere dels edificis de la FUB, paral·lel a l’avinguda Universitària.

La segona planta té una estructura similar a la primera, amb la diferència que a l’entrada hi ha un gran vestíbul que es pretén que sigui un punt de trobada i de treball dels estudiants. En aquesta segona planta és on s’impartiran les classes del grau d’Educació Infantil que ofereix la FUB, i també del Cicle Formatou de Grau Superior d’Educació Infantil. Un passadís separa els despatxos de les aules. N’hi ha quatre. Dues d’elles de grans. A un dels extrems, la sala de professors i espais de treball.

Més visibilitat

Segons el director general de la FUB-UManresa, Valentí Martínez, l’edifici està pensat per donar resposta a les demandes d’Educació. «Jo crec que és el primer cop que un centre universitari orienta tot un edifici sencer a l’àmbit educatiu. Tota la feina que està fent des de fa molt temps tindrà més visibilitat».

Després de rebre la clau del nou edifici universitari, Martínez va destacar, també, la col·laboració que hi ha hagut entre l’equip d’Educació Infantil, l’arquitecte i l’empresa constructora per dissenyar la FUB4. «Darrere d’això hi ha hagut moltíssimes hores de feina, de dedicació i compromís». Va remarcar, però, que «davant les infraestructures sempre hi ha gent que creu en el projecte, que creu amb el que fa. Fer edificis està molt bé, però s’han d’omplir de vida. En cas contrari no tindria sentit».

La inauguració, al maig

Les obres de la FUB4 van començar l’estiu passat amb l’acondicionament del solar on s’ha alçat. Hi havia un aparcament. L’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra es va fer a mitjans del passat mes de setembre. A partir d’aleshores es va accelerar el procés de construcció de l’edifici. S’ha fet a base de mòduls que es van fabricar a l’empresa CompactHabit, a Cardona, i constructora d’Aro els ha anat acoblat. Són 33 mòduls. El primer es va col·locar el passat 22 de novembre. La inauguració oficial es preveu que sigui a finals de maig.

Implicats en tots els canvis a l’avinguda Universitària La constructora d’Aro és qui s’ha fet càrrec de la construcció de l’edifici de la FUB4. L’empresa és en bona part responsable de l’actual fesomia de l’avinguda Universitària de Manresa. Ha participat en vuit projectes al seu entorn. Va ser qui va construir l’edifici mare, l’actual FUB1. Posteriorment el Centre Tecnològic, que un cop es va traslladar s’ha convertit en la FUB2, També va rehabilitar les cobertes de l’antic escorxador, va rehabilitar el que es va convertir en l’actual Biblioteca Universitària i també la FUB3, igualment a l’antic escorxador. Va construir la Clínica Universitària i la residència d’estudiants.