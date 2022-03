El Grup Bon Preu ha arribat a un acord amb el campus Manresa (UManresa) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per incorporar estudiants de quart curs o titulats recents del seu grau en Administració i Direcció d’Empreses perquè completin la seva preparació professional en el marc del programa BPTalent 4.0. Aquest projecte es basa en incorporar talent al Grup per formar-lo durant 1 any de forma transversal en totes les àrees del negoci per posteriorment acabar desenvolupant una funció de responsabilitat dins el Grup. Els responsables de Bon Preu van presentar el projecte als candidats a participar-hi en el marc d’una sessió que es va fer ahir dijous i que va incloure diferents testimonis de persones que actualment treballen a la companyia.

Els estudis de l’àrea d’Empresa d’UManresa han anat reforçant, al llarg dels darrers anys, la seva vinculació amb empreses del territori per fer més permeable el món empresarial i la Universitat. Així, a través del programa ADE_Prèmium, a partir de segon curs, s’ofereix a tots els estudiants que ho desitgen la possibilitat de realitzar estades remunerades en empreses punteres de la zona en àrees tan diverses com les finances, la gestió del talent, el màrqueting o la logística. L’acord amb el Grup Bon Preu significa un pas més en aquest sentit ja que el paper formatiu de l’estada a l’empresa dona continuïtat a la formació rebuda a la Universitat i s’allarga durant tot un any.

L’ADE d’UManresa, estretament lligat a l’empresa

L’aposta d’UManresa per treballar estretament amb el teixit empresarial es fonamenta en la convicció que aquesta cooperació és positiva per a les dues parts i que, des de la col·laboració, Universitat i empresa es troben en condicions d’aportar més valor a l’entorn. Els bons resultats d’aquest model ha animat els responsables dels estudis d’ADE a aprofundir-hi, de cara al proper curs. El seu director, Marc Bernadich, explica que “els estudiants d’ADE d’UManresa es formaran amb metodologies actives, com la simulació i el joc, en què la teoria està estretament vinculada a la pràctica. Es trobaran amb un nombre limitat de classes magistrals amb ponents i temes seleccionats per fer-les memorables. Treballaran habilitats transversals com l’argumentació, la negociació o el treball en equip per millorar la seva professionalitat. I tot això passarà en un espai nou ubicat a l’edifici de la FUB2, i que serà exclusiu per als estudis d’empresa, singular, i absolutament permeable entre la Universitat i l’Empresa, on els dos mons conviuen i exploren sinèrgies i són corresponsables de l’experiència d’aprenentatge de l’alumnat”.