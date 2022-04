La UVic-UCC lidera un projecte per avaluar l'impacte de la covid-19 a les residències -geriàtriques, dependència i salut mental-. Amb el nom de ResiCOVID19, la iniciativa vol estudiar com ha afectat la pandèmia tant als residents com als professionals que hi treballen. A dia d'avui encara no hi ha cap avaluació en profunditat de la realitat que s'ha viscut a les residències i, per això, els investigadors creuen que el projecte pot ajudar a repensar el model d'atenció a les persones en l'àmbit residencial. "Avaluarem l'impacte que ha tingut la covid en totes les dimensions de les persones: com s'han sentit, si han patit soledat, com els ha alterat la salut o la qualitat de vida, etc.", explica a l'ACN Aina Carbó, investigadora del projecte.

El projecte ResiCOVID19 ha rebut un ajut de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per valor de 280.000 euros de la convocatòria d'ajuts a la recerca 'Pandèmies 2020'. Es tracta d'un projecte coral liderat pel Grup de Recerca en la Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) i que compta amb la participació d'11 grups de recerca de tres universitats catalanes: La Uvic-UCC, la UAB i la UOC. A més, té socis internacionals com la Universitat d'Edimburg, l'Institut Karolinska de Suècia o la London School of Economics.

El projecte farà un estudi exhaustiu d'un total de 45 residències d'arreu del país

Els objectius de l'estudi són, per una banda, avaluar l'impacte de la pandèmia en les persones que viuen en residències geriàtriques, i, de l'altra, establir propostes de millora assistencial i del model d'organització. En concret, el projecte avaluarà l'afectació que ha tingut la covid-19 en els residents, els seus familiars, els treballadors i també en les pròpies organitzacions.

Aina Carbó, una de les investigadores, ha explicat a l'ACN que el projecte farà un estudi exhaustiu d'un total de 45 residències d'arreu del país -38 geriàtriques, 4 de dependència i 3 de salut mental-. En concret, ha detallat Carbó, s'estan fent qüestionaris a residents, familiars, professionals i directius de les residències "i, a partir d'aquí, s'extrauran conclusions i farem propostes per poder donar millor model d'atenció".

Carbó constata que, a dia d'avui, no existeix cap estudi que hagi entrat tant al detall de la realitat viscuda a les residències durant la pandèmia. Per aquest motiu, assegura, el projecte pot ajudar a comprendre l'impacte de la primera onada i a extreure idees que donin resposta a les necessitats presents i futures dels centres residencials, així com també a repensar el model d'atenció de les persones.

En aquests moments, l'estudi es troba en la fase de treball de camp i ja s'estan fent els qüestionaris 'in situ' a les residències. Carbó ha explicat que, tot i que no es pot parlar amb tots els residents perquè alguns no tenen la capacitat suficient per poder respondre, sí que s'intenta entrar en detall sobre "com era l'atenció a la residència abans de la pandèmia i com ha estat l'atenció durant la covid-19". "Els preguntem si la residència és acollidora, si els professionals els tracten com a persones o bé si se centren més en la seva discapacitat, entre d'altres". Carbó explica que les persones que viuen a les residències són "fràgils i vulnerables" i, per tant, durant la pandèmia "han patit molt a nivell mental".

"Ho hem passat molt malament durant la pandèmia"

La residència Sant Víctor d'Artés (Bages), amb una cinquantena d'usuaris, és una de les que participa en l'estudi. El seu director, Josep Maria Macià, valora molt positivament la iniciativa i lamenta que els darrers dos anys ho han passat "molt malament". "Hem treballat molt dur, ens hem transformat i sempre hem intentat anar un pas per endavant de tot allò que ens transmetia la comunitat mèdica", ha relatat. És conscient que els usuaris de les residències són els que ho han passat pitjor, tot i que diu que l'impacte pels treballadors també ha estat "molt bèstia". "Cada dia és un patir constant perquè vas a treballar pensant que pots ser positiu perquè interactues amb el món exterior", relata. Per això, creu que un estudi d'aquestes característiques pot ajudar-los a "preveure i millorar de cara a un possible escenari futur similar a aquest".