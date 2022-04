Els peus són el suport del cos i tenir-ne cura i mantenir-los saludables comporta una millora de la qualitat de la salut general. Cada vegada hi ha més consciència i atenció cap als peus. Amb l’arribada del bon temps, el senderisme és una bona opció de fer moviment i esport. A continuació us proporcionem cinc consells per prevenir les lesions als peus causades per la pràctica del senderisme que són més habituals en les consultes dels podòlegs.

En primer lloc, l’ús d’un calçat adequat. És important saber quin tipus de caminada farem i quin desnivell podem trobar per utilitzar un calçat de canya alta o un de canya baixa amb l’objectiu d’estabilitzar el turmell. També s’ha de valorar el grau de permeabilitat, transpiració i sola antilliscant segons el tipus de terreny que es trepitjarà. Una correcta regulació amb cordons o un sistema similar també millorarà la marxa subjectant el peu al calçat correctament.

És habitual que en utilitzar mitjons i calçat per primer cop apareguin fregaments o butllofes als peus. Per tant, és important que el material que utilitzem per anar a fer senderisme ja el tinguem lleugerament donat i adaptat al nostre peu. Si tenim alguna part del peu més envermellida o en la qual habitualment patim fregament, recomanem aplicar-hi vaselina prèviament a la caminada.

En segon lloc, trobaríem les infeccions per fongs. En caminar és inevitable que suem i aquesta humitat pot provocar que l’ambient sigui adient per a l’aparició de fongs. És important utilitzar mitjons de teles naturals, com el cotó, per evitar un excés de suor. Malgrat tot, un cop acabada l’activitat, s’haurien de canviar i eliminar la suor residual i la humitat que pot quedar en els peus. Utilitzar un calçat estret o amb una puntera dura pot provocar microtraumatismes a les ungles que afavoriran el creixement d’un fong que requerirà diagnòstic a través d’un cultiu. Cal recalcar que si patim excés de sudoració, s’hauria d’acudir a un professional, ja que en alguns casos s’haurà de tractar.

En tercer lloc, trobaríem les onicocriptosis o ungles clavades, que poden ser doloroses i que s’accentuen després d’una caminada per diferents factors. És important, per tant, mantenir un bon tallat unguial, recte i sense arrodonir els laterals. En alguns casos és recomanable deixar que les cantonades sobrepassin el canal per evitar que s’hi clavin. Per altra banda, és important que el calçat tingui una puntera ampla que no comprimeixi els dits i que no contingui reforços en aquesta zona.

En quart lloc, recalcar la importància de la cura posterior a la caminada. Després de la marxa és recomanable utilitzar un calçat còmode i ventilar el que hem utilitzat per caminar. També es recomana aplicar crema hidratant tot fent un massatge als peus i cames per millorar la circulació.

El darrer dels aspectes a tenir presents és la importància de fer una valoració podològica. Es recomana acudir al podòleg per valorar si és necessària l’aplicació d’algun tractament ortopodològic com per exemple les plantilles. D’aquesta manera evitarem possibles sobrecàrregues i lesions osteoarticulars pròpies del peu i fins i tot de zones superiors com genolls, pelvis i esquena.

Silvia Gros, podòloga de la Clínica Universitària