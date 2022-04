UManresa obre el proper dissabte, 30 d'abril, les portes de la nova escola bressol Upetita a totes les famílies interessades en portar-hi els infants. La llar d'infants és un nou servei que oferirà la universitat el proper curs 2022-2023 i que s'ubica a les instal·lacions del nou edifici FUB 4 -UEducació. És la primera escola bressol de Catalunya vinculada a uns estudis de grau en Mestre d'Educació Infantil i de Tècnic superior en Educació Infantil. Serà una llar d'infants singular per la seva vinculació a la Universitat, per la visió de l'infant com a ésser intel·ligent i capaç, perquè posarà en contacte infants, cultura i ciència, perquè permetrà dur a la pràctica la innovació pedagògica que es treballa a les aules universitàries i perquè, en la línia de l'especialització d'UManresa, apostarà per la promoció de la curiositat i l'esperit investigador dels infants.

Les portes obertes a la nova llar d'infants començaran a les 9 h i s'allargaran fins a les 13 h. Per garantir una visita de qualitat és important que les famílies interessades s'hi inscriguin prèviament en aquest enllaç. Ubicada en un edifici de serveis educatius i de formació de mestres La Upetita està ubicada al nou edifici FUB4 – UEducació. L'edifici, de 2.300 metres quadrats, concentra tota l'activitat docent i de recerca i tots els serveis de l'àmbit de l'educació que ofereix la Universitat. La nova llar d'infants està ubicada a la planta baixa, ocupa una superfície d'uns 600 metres quadrats i ha estat dissenyada per donar resposta als objectius educatius que s'hi plantegen. La primera activitat, un casal d'estiu Malgrat que l'inici del funcionament de la llar d'infants serà el proper mes de setembre, l'activitat hi començarà aquest estiu, quan s'oferirà, per primera vegada, un casal d'estiu adreçat a infants des del néixer fins als tres anys. El casal es farà entre el 27 de juny i el 29 de juliol.