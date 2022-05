La Fundació Universitària del Bages – UManresa ha signat un conveni amb el Club Natació Manresa (CNM) a través del qual es compromet a donar suport econòmic a l'entitat esportiva. La signatura de l'acord l'han fet aquest dimarts, 3 de maig, la presidenta del CNM, Montserrat Gomáriz González, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martinez Espinosa. D'aquesta manera, la Universitat se suma a les activitats de foment de l'activitat esportiva aquàtica en la modalitat de natació, waterpolo, natació artística i triatló que impulsa l'entitat.

El conveni, d'un any de durada, inclou, entre d'altres acords, que la Universitat farà una aportació econòmica per contribuir a les activitats i objectius socials del CNM. Aquesta aportació econòmica es complementa amb descomptes i realitzacions d'exploracions biomecàniques a esportistes del club a la Clínica Universitària (CU+). D'altra banda, professionals de la CU+ realitzaran xerrades sobre temes vinculats a salut i esport adreçades tant als esportistes com a les famílies i entrenadors del CNM. La Universitat també es compromet en el conveni a difondre l'activitat del club entre la comunitat universitària i a oferir descomptes en tallers i cursos de formació per a esportistes i entrenadors dins de l'oferta de l'IMBA.

De la seva banda, el Club Natació Manresa oferirà descomptes en les quotes mensuals d'esportistes a l'estudiantat tant de grau com de CFGS que participi en els equips de competició de natació, waterpolo, triatló o natació artística. Alhora, el CNM contribuirà a la difusió del logotip de la universitat tant a la web, com a les xarxes socials i en d'altres elements de difusió de les activitats del club.

Sobre el Club Natació Manresa

El Club Natació Manresa és una de les referències històriques de la natació a Catalunya, amb una llarga trajectòria i arrelament a la vida esportiva de la ciutat de Manresa. L'entitat, fundada el 1933, compta actualment amb més de 350 esportistes entre les seccions de natació, waterpolo, triatló i natació artística, amb una escola esportiva especialitzada en la iniciació i la tecnificació dels esports aquàtics. Compta amb equips federats de competició a totes les categories esportives. És el Club amb més esportistes olímpics de Manresa i l'únic de la ciutat amb campions olímpics.

Una Universitat compromesa amb l'esport local

Amb la signatura d'aquest conveni, el Club Natació Manresa se suma al llistat d'entitats esportives locals que reben el suport de la Universitat. En aquests moments, la institució dona suport al FC Pirinaica, el Club Gimnàstic Manresa, al Club Bàsquet Artés, el Manresa Fubtbol Sala, el Centre d'Esports Manresa, el Club de Bàsquet Castellet, el Club de Rugby Manresa, el Bàsquet Manresa, el Club Atlètic Manresa, al Pavelló del Paidós, a Tot Pàdel de Castellgalí i al Club Bàsquet Femení. A més d'aquests ajuts, UManresa també ha fet suport a esdeveniments esportius, com el pas de la Volta Ciclista a Catalunya per Manresa o el partit de waterpolo que va enfrontar les seleccions femenines de Catalunya i dels EUA.