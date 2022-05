El que han signat aquest matí UManresa-FUB i amec és un acord sense precedents. L’associació d’empreses industrials internacionalitzades més important de l’estat, amb les oficines centrals a Barcelona, col·laborarà amb UManresa tant en l’organització com en el desenvolupament de cursos, postgraus, màsters i altres programes formatius d’UManresa, en un projecte que pretén consolidar l’aposta dels estudis d’Empresa per la visió internacional i l’horitzó econòmic global.

Amb aplicació immediata, l’acord permetrà que amec pugui aportar a UManresa tot el seu coneixement en prospectiva de mercats internacionals i en innovació tecnològica industrial, a més d’incorporar els seus experts i la seva xarxa de col·laboradors internacionals en la docència. Al mateix temps, UManresa podrà certificar, d’acord amb el compliment dels seus requisits acadèmics, les formacions pròpies que imparteixi amec entre les seves empreses membres.

La signatura de l’acord ha anat a càrrec del director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez; i el director general d’amec, Joan Tristany. En el marc d’aquesta signatura, ambdues parts s’emplacen a posar en marxa altres vies de col·laboració conjunta, que puguin conduir a línies de formació en format obert o a mida, ja sigui per a un entorn de proximitat o bé a la recerca d’oportunitats internacionals.

L’entitat industrial compromesa

Amec és l’associació de referència en l’àmbit industrial a l’Estat espanyol. D’origen català i amb seu a Barcelona, acumula més de 50 anys d’història i està formada per més de 300 empreses industrials internacionalitzades.

Per ser membres d’amec, les empreses han de complir amb un mínim de facturació anual i de percentatge d’exportació. Actualment, les companyies membres d’amec acumulen prop de 7.000 milions d’euros de xifra de negoci exterior, que constitueix més del 55% de la facturació global. També destaquen per la seva innovació, a la qual dediquen prop d’un 5% del seu pressupost anual.

Però un dels grans trets diferencials d’amec respecte d'altres organitzacions és el seu compromís social. Sota el paraigües de la marca responsable ‘Positive Industry’, amec lidera un moviment empresarial i professional que pretén situar el compromís social i mediambiental al centre de les decisions del que anomena ‘indústries amb propòsit’. El seu manifest deixa clar que no es pot entendre la indústria sense la lluita pel bé col·lectiu, i que la sostenibilitat és l’únic camí per al progrés.

MBA: el primer salt endavant

El primer programa on cristal·litza l’acord entre UManresa i amec és l’Executive MBA que el campus manresà acollirà el curs vinent. Es tracta d’un màster executiu orientat a directius empresarials amb experiència i altes competències, que es focalitza en els nous lideratges de l’era digital.

En aquest context, amec aportarà el seu coneixement i la seva expertesa en les noves capacitats que hauran d’aflorar a les organitzacions en els propers anys, fonamentat en els cinc pilars sota els quals ja investiga actualment l’entitat empresarial: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, sostenibilitat i glocalització.

Un MBA internacional

A banda dels continguts i la docència, amec aportarà les seves relacions internacionals per revolucionar la visió global que adquirirà l’alumnat d’aquest màster executiu. Participaran en la impartició del curs docents de les universitats Blas Pascal (Argentina), San Diego (Silicon Valley, Estats Units), Vaasan Ammattikorkeakoulu (Finlàndia) i Richmann (Israel). Una d’aquestes quatre escoles de negocis serà l’amfitriona del viatge d’exploració amb què tancarà l’MBA, en el qual els participants tindran l’oportunitat de conèixer les empreses i start-up més innovadores de la regió.

Els estudis d’Empresa es renoven i fan un salt endavant

L’acord amb amec i l’impuls del MBA executiu reforcen encara més un projecte, el dels estudis d’Empresa, per al qual UManresa està realitzant la seva aposta més ferma. De fet, el curs 2022-23, l’eix empresarial d’UManresa estrena edifici propi i diferenciat dins del campus d’UManresa. També continua evolucionant en la seva metodologia d’aprenentatge basada en l’aplicació pràctica i aplicable a l’ecosistema empresarial amb el qual manté un estret lligam, i posiciona el seu Programa Prèmium d’ADE com el més atractiu per a l’alumnat que, a partir del segon curs, vol combinar l’estudi amb pràctiques 100% remunerades en empreses de primer nivell.