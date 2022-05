El Servei d’Idiomes d’UManresa ha obert el termini d’inscripcions per als cursos intensius d’idiomes, que s’impartiran entre els dies 1 i 22 de juliol. L’edició estiu 2022 incorpora com a novetat la incorporació als nivells B1 i B2 de l’examen Oxford Test of English, una prova certificada per la prestigiosa Universitat d’Oxford i reconeguda externament per institucions educatives a nivell internacional. D’aquesta manera, totes les persones que superin les proves d’aquest nivell tindran acreditada la formació que certifica la universitat d’Oxford.

Els cursos s’imparteixen en modalitat presencial i en format d’immersió lingüística. L’oferta inclou cursos d’anglès des del nivell A1 fins al C1 i incorpora un curs monogràfic de conversa presencial per a alumnes que tinguin acreditat un nivell de B1 o superior. Tots els cursos aniran a càrrec de professorat expert amb experiència docent en l’àmbit universitari. L’oferta està oberta a qualsevol persona a partir dels 16 anys, encara que no tingui cap vinculació amb la institució universitària. L’oferta de cursos del Servei d’Idiomes d’UManresa també està reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. En aquest cas, els docents que superin els cursos de nivell B1, B2 i C1 poden presentar la formació per incloure-la al registre XTEC. La resta de formacions, la del nivell A1 i A2 i el monogràfic de conversa, estan reconegudes com a formació permanent. D’altra banda, les empreses tenen la possibilitat de bonificar la formació dels seus empleats a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’ocupació, en funció del crèdit disponible. Si la formació es realitza en horari laboral, les empreses poden bonificar els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Permís Individual de Formació. Les inscripcions als cursos s’han de fer abans del 23 de juny