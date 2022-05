10 equips docents participen en la quarta edició del Premi La Ciència i els Infants, un premi convocat per UManresa, amb la col·laboració d’ICL-Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages, amb l’objectiu de promoure i millorar l’educació científica a la primera infància. Aquests deu centres presentaran el proper dissabte, 21 de maig, les propostes d’experimentació que han elaborat per participar en la convocatòria. La presentació es farà a les instal·lacions del Lab 0_6, a l’edifici FUB4 – UEducació. Hi assistiran, a més del jurat i dels equips docents que participen en la convocatòria, infants de les escoles que s’han presentat al Premi, que podran provar les propostes concursants. El veredicte es farà públic el proper 9 de juny, en el marc d’un acte que comptarà amb l’assistència del divulgador científic, Marc Boada.

Escoles de tres comarques

En aquesta edició del premi hi participen escoles de les comarques del Bages, Osona i el Solsonès. Del Bages hi concursen la Llar d’Infants Estel d’Avinyó, la Llar d’Infants Rexics de Fonollosa, l’Escola Joviat de Manresa, la Llar d’infants municipal La Lluna de Manresa i la Llar d’Infants l’Espurna de Manresa. Els centres de la comarca d’Osona que hi participen són l’Escola Aurora de Sant Boi de Lluçanès, l’Escola Xoriguer de Centelles i l’IE Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló. Els centres del Solsonès que també hi han presentat propostes són l’Escola de Llobera i la Llar d’Infants Arrels de Solsona.

Un premi per incentivar el compromís dels docents amb l’educació científica a l’etapa infantil

El premi La Ciència i els Infants s’adreça a mestres responsables de grups escolars amb infants dels 2 fins als 6 anys de centres educatius de la Catalunya Central. Per participar-hi, aquests docents han de planificar i elaborar una proposta d’experimentació per al seu grup classe seguint els criteris marcats pel Lab 0_6, el centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats. A més de preparar aquesta proposta, cal documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa. Les mestres que hi participen han hagut d’assistir a tres sessions de formació a càrrec d’experts en educació científica a les primeres edats que assessoren en l’elaboració de les propostes.

El premi s’atorgarà a les millors propostes tenint en compte la capacitat d’aquestes d’orientar l’acció dels infants cap a la mobilització d’un concepte científic, la possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents solucions, l’originalitat en el seu enfocament i la cura en la tria dels materials. En aquest sentit es valorarà que la proposta ofereixi tot el material necessari, però sense elements que distreguin i no aportin valor; que l’estètica fugi dels estereotips i dels infantilismes; i la robustesa, ja que serà necessari material resistent que suporti l’ús continuat per part dels infants.

Una dotació de 1.200 euros aportada per ICL-Iberia

Els premis tenen una dotació de 1.200 euros, aportats per ICL-Iberia, i que es repartiran en un primer premi de 600 euros, un segon de 400 i un tercer de 200. En tots els casos, aquest import es destinarà a material educatiu per a l’aprenentatge científic per al centre educatiu guanyador.

El jurat que aquest dissabte assistirà a la presentació pública de les propostes està format per Eudald Serra, en representació del Museu de la Tècnica de Manresa; Sílvia Tardà, consellera d’Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages; Sílvia Mampel, coordinadora del Grau en Mestra d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC); i Anna Hinojo, mestra del Lab 0_6.