La proposta titulada “Materialoteca”, elaborada per docents d’infantil de l’Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló, ha guanyat la quarta edició del Premi La Ciència i els Infants, un premi convocat per UManresa amb la col·laboració d’ICL-Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages, amb l’objectiu de promoure i millorar l’educació científica a la primera infància. De la proposta guanyadora, el jurat n’ha destacat l’originalitat, l’acostament als conceptes científics i la capacitat d’afavorir la iniciativa intencionada dels infants. El veredicte del jurat i el lliurament del Premi s’ha fet avui, en el decurs d’un acte que ha comptat amb l’assistència del divulgador científic, Marc Boada, que ha pronunciat la xerrada titulada “Mestres o tecnòlogues? La màgia d’aprendre amb les mans” i de Patricio Chacana, director general d’ICL-Iberia, l’empresa que patrocina el Premi. La proposta guanyadora ha rebut un premi de 600 euros que s’han de destinar a material educatiu per a l’aprenentatge científic per al centre.

El segon premi ha estat per a la proposta titulada “Buida la caixa” de la Llar d’Infants la Lluna de Manresa. En aquest cas, el jurat n’ha valorat l’originalitat i la cura en la tria dels materials i la capacitat d’afavorir la iniciativa intencionada i la possibilitat de resolucions diverses. La dotació econòmica del premi és de 400 euros, també per a material educatiu. Finalment, amb una dotació de 200 euros, el jurat ha decidit atorgar el tercer premi a l’Escola Llobera per la proposta “La natura enganxa”, de la qual el jurat ha posat en valor l’originalitat, la cura en la tria dels materials, la presentació als infants i els diferents nivells de complexitat que permet la proposta, juntament amb la connexió amb la natura. 10 propostes En aquesta quarta edició, un total de 10 equips educatius de centres del Bages, Osona i el Solsonès van presentar propostes al premi. El jurat ha volgut reconèixer l’esforç i el valor de totes les propostes presentades i ha encoratjat tots els equips a continuar treballant per introduir la ciència participativa a l’etapa infantil. La valoració de les propostes es va fer en el decurs d’una matinal que es va desenvolupar al Lab 0_6 d’UManresa i que va comptar amb la participació d’infants que van posar-les a prova. El jurat que les va valorar estava format per la consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà; Eudald Serra, director del Museu de la Tècnica de Manresa; Sílvia Mampel, coordinadora del Grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC; i Anna Hinojo, educadora del Lab 0-6 d’UManresa i mestra a l’Escola Puigberenguer de Manresa. Promoure l’educació científica a l’etapa infantil El premi La Ciència i els Infants s’adreça a mestres responsables de grups escolars amb infants fins als 6 anys de centres educatius de la Catalunya Central. El guardó reconeix propostes de ciència elaborades per equips docents i adreçades als seus grup classe. A més de preparar la proposta, els docents l’han de documentar i recollir-ne la informació bàsica en una fitxa. El premi valora la capacitat de les propostes per orientar l’acció dels infants cap a la mobilització d’un concepte científic, la possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents solucions, l’originalitat en el seu enfocament i la cura en la tria dels materials. Des de l’organització s’espera que, una vegada represa la normalitat de la convocatòria, en properes edicions es rebin moltes més propostes al Premi.